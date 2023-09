BALKAN:MOST: a héten kezdődik az év balkáni bulija Európa Kulturális Fővárosában, Veszprém utcáin

30 koncert és laza hangulat vár mindenkit, akit vonzanak az aszimmetrikus ritmusok. A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program kiemelkedő eseményeként 30 zenekart lát vendégül 9 balkáni országból, 3 napon át, a város festői helyszínein, egy ingyenes fesztiválon. Még az utcazenészből világklasszissá vedlett Manu Chaoba is bele lehet botlani szeptember 7-9. között.

Manu Chao (Fotó: Presspresso/Klelia Renesi)

Kortárs körkép

Aki Veszprémbe látogat a héten, nem csak festői környezetben bulizhat ingyen válogatott zenékre, de a BALKAN:MOST célkitűzésének megfelelően a Balkánról alkotott társadalmi, kulturális és zenei sztereotípiákat is segíthet lerombolni. Ezért is merész a lineup, amit nem lehet sem műfaji sem földrajzi határok közé szorítani: érzéki R’n’B Marina Sattitól, a ska punk a Dubioza Kolektiv tálalásában, gipsy hop és jazz az olasz jazz renegád Daniele Sepetől éppúgy szerepel rajta, mint bosnyák sevdah, román lăutărească, albán elektro és gipsy hop – a balkáni zene hagyományos és újragondolt árnyalatai. Manu Chao, aki saját kérésére egy korlátozott férőhelyű koncerten lép fel a fesztivál utolsó napján, pedig önmaga külön zenei kategóriát alkot. Akinek nem sikerült jegyet szerezni, azzal vigasztalódhat, hogy nagy valószínűséggel együtt bulizhat majd az élő legendával Veszprém utcáin.

Mindent beleadnak

Az Európa Kulturális Fővárosa év utolsó negyedébe lépő Veszprém megcsillantja adottságait, a történelmi belváros szépségét és az idén átadott új helyszíneket, mint például a panorámával és függőkerttel büszkélkedő FOTON Audiovizuális Centrum. A színpadok egymástól sétatávolságra vannak, csak Veszprémbe kell eljutni annak, aki amúgy nem a környéken tölti a késő nyári hétvégét. Ebben a MÁV és a V-Busz is meghosszabbított menetrenddel segít. A BALKAN:MOST utolsó koncertjei után balkáni menüt kínál a Budapest irányába tartó vonat büfékocsija, de a buszok is megvárják a táncházban vagy Dj szetten bulizókat. Mentesítő buszok visznek a pályaudvarig, ha az utolsó csevap is elfogyott, és kitáncoltuk magunkat DJ Sabs szettjén, vagy a Poklade táncházán.

Szakmai hídépítés

A színpadok mögött kiemelkedően fontos szakmai program zajlik – napközben az európai és balkáni zeneipart összekötő BALKAN:MOST konferencia eseményei futnak a Hangvilla épületében. A több mint 200 meghívott nemzetközi szakértő közül a legtöbben most járnak először Veszprémben, ahogy a fellépő zenészek is, egy olyan eseményen, ami eddig nem látott mértékben öleli fel a Balkán zenei folyamatait. A fesztivál és konferencia ugyanis egy eddig páratlan, négy éves projektet, a MOST-ot zárja, ami átfogó programmal törekedett a régió zeneiparának integrálására. A magyar Hangvető vezetésével futó MOST projekt a Kreatív Európa társfinanszírozásával valósult meg, és több szinten támogatta a balkáni zenei színteret.

A BALKAN:MOST Fesztivál a WOMEX közreműködésével jön létre a Hangvető szervezésében a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa egyik kiemelt eseményeként és a MOST projekt támogatásával. A 2023-as év kiemelt nemzetközi kulturális eseménye, a maga nemében első, magas szakmai színvonalat képviselő ingyenes fesztivál.

BALKAN:MOST Fesztivál a WOMEX közreműködésével

Balkán: Ahogy még nem hallottad

2023. szeptember 7-9.

Helyszín: Veszprém Óváros