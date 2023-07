Kézműveskedés, traktorles és kutyás programok is várnak!

A Városmajort 1785. július 25-én nyilvánította közkertté a helytartótanács II. József rendeletére – ennek alkalmából szervez születésnapi rendezvényt az Élhető Hegyvidékért Egyesület.

Fotó: Facebook

„A Főkert a Városmajor születésnapját egy emlékfa ültetésével ünnepli meg és a faültetés mellett felvonulnak a Városmajorban tevékenykedő gépek is. Fel lehet ülni a kertészek traktorjára, ki lehet próbálni a szerszámokat.

A gyerekekre is gondoltunk, így 16.00 és 18.00 óra között a templom mögötti sátorban várjuk a családosokat egy kis kézműveskedésre és arcfestésre.

Két kutyás programon is részt vehetnek az érdeklődők, amelyek a Gazdi lettem képzésnek köszönhetően jönnek létre.

Az esemény ingyenes.

Programok:

18:30 – Hogyan játssz helyesen a kutyáddal?

Egy bemutató óra, melyen megismerhetitek az élményalapú módszert és szemléletet. Megmutatjuk, hogyan érdemes felépítenetek a motivációt és milyen módon lehet kapcsolódni a kutyusotokkal játék útján.

19:30 – Trükkös bemutató

Szeretnétek megtanulni, milyen, ha a kutyátok imád veletek trükközni? Kíváncsiak vagytok, hogyan építünk fel egy ilyen közös együttműködést? Ezen az alkalmon megmutatjuk nektek, milyen trükköket érdemes megtanítani a kutyátoknak és azt is, hogyan.”

Időpont: július 25.

További részletek itt olvashatók.