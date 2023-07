Hétfői társasozás a Mixátban

Szólni fog a house Őrült Lajos király minden kastélyában, a Lámák földjétől egészen Arnak elveszett romjaiig.

A Játszóházban társasozunk. Nem gyerekekkel, nem Monopolyval, és nem egy pincében – hiszen társasozni ma már ennél jóval többet jelent!

Mire számíthatsz, ha benézel hozzánk?

– Mintegy 10 köbméter társasjátékra, amikből választani lehet. Csak olyan van a kupacban, amit mi magunk is szeretünk. A három percestől a három órásig, a partijátéktól az elmélyülősig, a szusistól a marsosig.

– Lelkes résztvevők százaira, akik minden vízszintes felületet kihasználnak egy jó játékra.

– Nyulas pólóban tüsténkedő játékmesterekre, akiknek minden vágya, hogy ugyanúgy rákattanjatok egy-egy játékra, mint ők. Miután ajánlanak valami szuperjót, el is magyarázzák a szabályokat, sőt, általában kedvesek is.

További részletek itt: www.jatszohazprojekt.hu

Időpont: július 10., 17.30

Helyszín: Mixát Udvar