Egész napos ünnepség a születésnapos budapesti Gyermekvasútnál

"2023. április 11-én ünnepli 75. születésnapját a budapesti Gyermekvasút.

Az állomás területén alkotóházzal (jelzőkészítéssel, arcfestéssel), járműbemutatókkal, megemlékezésekkel készülünk, fellép az egykori úttörővasutasokból és jelenlegi gyermekvasutasokból álló fúvószenekar, és újra összeáll a hajdani énekkar is. Lesz kertivasút, kiállítunk egy a kisvasúttal egyidős nosztalgiabuszt is. Az ünnepi alkalom miatt sűrűbben közlekednek majd a vonatok a teljes vonalon. Az 1948-ban átadott első építési szakaszon (Széchenyihegy és Virágvölgy között) nosztalgiavonatok indulnak, de vezetett séta keretében is legyalogolható a 3 kilométeres vonalrész, miközben sok érdekességet tudhatnak meg a résztvevők a kezdetekről. A motorszín épületében időszakos kiállítás nyílik."

Részletes program és egyéb információk itt olvashatók.

