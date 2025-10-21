A magyar kriptovaluta kereskedők titka: Miért nem dőlnek be a hype-nak? (x)

A magyar befektetők különösen óvatos megközelítést alkalmaznak

Fotó: iforex.hu

A Forex kriptovaluta világában egyre több ember csatlakozik a globális pénzügyi forradalomhoz. 2024-ben a világszerte becsült kriptovaluta-tulajdonosok száma elérte az 559 millió főt, és a növekedési ütem az előző évhez képest lenyűgöző 38,1% volt. Azonban mi Magyarországon egy sajátos jelenséget figyelhetünk meg: a magyar kereskedők meglepően higgadtan közelítik meg ezt a gyorsan változó piacot.

Valójában, miközben 2025 januárjában a Bitcoin a teljes kriptovaluta piac értékének mintegy 64,65%-át tette ki, a magyar befektetők különös figyelmet fordítanak a kriptovaluta árfolyam hosszútávú alakulására, nem csak a pillanatnyi ingadozásokra. A kriptovaluta árfolyamok elemzése során országunk kereskedői olyan stratégiákat alkalmaznak, amelyek eltérnek a globális trendektől. Ahogyan Indiában és Nigériában - a világ vezető kriptovaluta-felhasználó országaiban - gazdasági szükségszerűség vezérli az adoptációt, nálunk a megfontolt befektetési szemlélet dominál.

Ebben a cikkben feltárjuk, mi áll a magyar kriptovaluta kereskedők józan megközelítése mögött, és miért nem dőlnek be a hype-nak egy olyan világban, ahol a Bitcoin-felhasználók száma várhatóan eléri az 1,1 milliárdot 2030-ra.

A kriptovaluta kereslet pszichológiája Magyarországon

Magyarországon a befektetők sajátos pszichológiai profillal rendelkeznek a kriptoeszközökkel kapcsolatban. A reprezentatív felmérések alapján a magyar lakosság jelentős része - pontosan 86%-a - még sosem használt kriptovalutát. Valójában mindössze a megkérdezettek 1%-a tekinti elsődleges bevételi forrásának ezt a befektetési formát.

A magyar befektetők különösen óvatos megközelítést alkalmaznak. Elsősorban a Bitcoin (61%) és az Ethereum (45%) iránt érdeklődnek, azonban az átlagosnál nagyobb kockázatúnak tartják ezeket a digitális eszközöket. Ez a visszafogottság élesen szembeáll a globális trendekkel, ahol 2025-ben már erősödik a FOMO (Fear of Missing Out) jelenség, különösen a 120-123 ezer dollár közötti árfolyamoknál.

Miért maradnak távolságtartóak a magyarok? Főbb aggályaik:

Biztonsági és adatvédelmi kockázatok

Magyar nyelvű információk hiánya

Szabályozási bizonytalanság

Az érdeklődőket leginkább a hosszútávú befektetési lehetőségek, az adózási kérdések és a szabályozások foglalkoztatják. A diplomások körében ugyanakkor magasabb a nyitottság - ők részletes árfolyamelemzések és termékleírások alapján döntenek befektetéseikről.