Fűtés pazarlás nélkül: amit egy új keringető szivattyú nyújthat (x)

A hűvös reggeli órák már egyértelműen jelzik, hogy közeleg a fűtésszezon. Ha Ön is azon gondolkodik, hogy ideje lenne végre korszerűsíteni a fűtésrendszert, akkor most van az utolsó pillanat, amire pedig szüksége lehet ehhez, az egy fűtési keringető szivattyú.
Ez a berendezés a fűtésrendszer egyik legkritikusabb eleme, amely biztosítja a fűtővíz folyamatos áramlását a kazán és a fűtőtestek között. Az a feladata, hogy megfelelő nyomáskülönbséget hozzon létre a csővezetékekben, leküzdve a hidraulikus ellenállásokat, a hatásfoka pedig közvetlenül kihat a teljes rendszer energiafelhasználására.
Ha a régi szivattyú még a 90-es években került beépítésre, szinte biztos, hogy energiapazarló. A modern, szabályozott keringető szivattyúk akár 80%-kal kevesebb áramot fogyasztanak elődeiknél, ami éves szinten több tízezer forint megtakarítást jelenthet a villanyszámlán.
Figyelmeztető jelek, hogy ideje a cserének:
A Grundfos évtizedek óta piacvezető. Termékeik megbízhatóak, hosszú élettartamúak és az energiahatékonyságot illetően is remekül teljesítenek. A Grundfos keringető szivattyúk kínálatából kiemelkednek az ALPHA sorozat modelljei, melyek automatikusan alkalmazkodnak a rendszer igényeihez, így folyamatosan optimális hatásfokkal működnek.
A lengyel IBO márka az ár-érték arány bajnoka. Talán kevésbé ismert, mint a Grundfos, de szintén minőségi termékeket gyárt, amelyek kiváló alternatívát jelentenek a költségtudatos vásárlók számára. Az IBO keringető szivattyúk modern technológiai háttérrel készülnek és megbízható működést biztosítanak hosszú távon.
Az ősz kezdete az utolsó alkalom, ha még idén élvezni szeretné az új keringető szivattyú előnyeit. Készen áll a váltásra? Akkor látogasson el a Szivattyú Kereskedőház honlapjára, ahol Grundfos és IBO termékeket is talál versenyképes árakon. Indítsa el a fűtésrendszer új korszakát, irány a szivattyú webáruház!
(x)
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.