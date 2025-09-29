Fűtés pazarlás nélkül: amit egy új keringető szivattyú nyújthat (x)

Kép forrása: szivattyukereskedohaz.hu

Keringető szivattyú: a fűtés szíve

Ez a berendezés a fűtésrendszer egyik legkritikusabb eleme, amely biztosítja a fűtővíz folyamatos áramlását a kazán és a fűtőtestek között. Az a feladata, hogy megfelelő nyomáskülönbséget hozzon létre a csővezetékekben, leküzdve a hidraulikus ellenállásokat, a hatásfoka pedig közvetlenül kihat a teljes rendszer energiafelhasználására.

Mikor érdemes cserélni?

Ha a régi szivattyú még a 90-es években került beépítésre, szinte biztos, hogy energiapazarló. A modern, szabályozott keringető szivattyúk akár 80%-kal kevesebb áramot fogyasztanak elődeiknél, ami éves szinten több tízezer forint megtakarítást jelenthet a villanyszámlán.

Figyelmeztető jelek, hogy ideje a cserének:

A radiátorok egyenetlenül melegednek

Furcsa zörejeket hall a szivattyúból

A villanyszámla indokolatlanul magas

Vezető márkák a piacon

A Grundfos évtizedek óta piacvezető. Termékeik megbízhatóak, hosszú élettartamúak és az energiahatékonyságot illetően is remekül teljesítenek. A Grundfos keringető szivattyúk kínálatából kiemelkednek az ALPHA sorozat modelljei, melyek automatikusan alkalmazkodnak a rendszer igényeihez, így folyamatosan optimális hatásfokkal működnek.

A lengyel IBO márka az ár-érték arány bajnoka. Talán kevésbé ismert, mint a Grundfos, de szintén minőségi termékeket gyárt, amelyek kiváló alternatívát jelentenek a költségtudatos vásárlók számára. Az IBO keringető szivattyúk modern technológiai háttérrel készülnek és megbízható működést biztosítanak hosszú távon.

Mire figyeljen a választásnál?

Teljesítmény : A teljesítménynek illeszkednie kell a fűtésrendszer igényeihez. A túl erős szivattyú pazarlás, a túl gyenge pedig nem biztosít megfelelő keringést. A helyes méretezéshez érdemes szakember segítségét kérni.

: A teljesítménynek illeszkednie kell a fűtésrendszer igényeihez. A túl erős szivattyú pazarlás, a túl gyenge pedig nem biztosít megfelelő keringést. A helyes méretezéshez érdemes szakember segítségét kérni. Energiahatékonyság : Keresse az „A” energiaosztályú modelleket, valamint figyeljen arra, hogy a leghatékonyabb változatok intelligens szabályozással rendelkeznek, ami automatikusan az aktuális igényekhez igazítja a működést.

: Keresse az „A” energiaosztályú modelleket, valamint figyeljen arra, hogy a leghatékonyabb változatok intelligens szabályozással rendelkeznek, ami automatikusan az aktuális igényekhez igazítja a működést. Garancia és szerviz: Érdemes utánanézni a garanciaidőnek, ami egy neves gyártó esetében akár 5-10 év is lehet. A jó márkaválasztás hosszú távú biztonságot jelent, mivel a pótalkatrészek és a szakszerviz évekig garantált.

Ne halogassa a korszerűsítést!

Az ősz kezdete az utolsó alkalom, ha még idén élvezni szeretné az új keringető szivattyú előnyeit. Készen áll a váltásra? Akkor látogasson el a Szivattyú Kereskedőház honlapjára, ahol Grundfos és IBO termékeket is talál versenyképes árakon. Indítsa el a fűtésrendszer új korszakát, irány a szivattyú webáruház!

