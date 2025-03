Megtriplázta szeletgyártó-kapacitását és két új prémium termékcsaláddal lép piacra a BioTechUSA

Történetének legnagyobb volumenű, mintegy 9 milliárd forint értékű beruházást valósít meg a hazai tulajdonú BioTechUSA. A beruházás első szakasza 5,5 milliárd forint értékben most zárult le: a cégcsoport szadai gyártó- és logisztikai központjában egy olyan komplex, többrétegű, ún. multilayer fehérjeszelet előállítására alkalmas gyártósort adott át a vállalat, mellyel megtriplázza éves szeletgyártási kapacitását, mellette pedig egy új prémium szelet- és egy új prémium vitamincsaláddal is piacra lép. Az európai szinten is egyedi fejlesztés mellett új shaker logózó üzemet építettek, folytatták a munkavállalóik jólétét érintő szociális fejlesztéseket, valamint a gyártókomplexumaik energetikai modernizációját is. A BioTechUSA és a Scitec Nutrition telephelyein napelemes energiatermelő rendszert építettek ki, mely az áramfelhasználás 30%-át biztosítja a jövőben, így jelentősen csökkenti a környezeti terhelést.