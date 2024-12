„Minden idők legjobb európai karácsonyi vására” címmel díjazták az Advent Bazilikát

A látogatók minden nap 17:30-tól fél óránként gyönyörködhetnek az Advent Bazilika egyik leglenyűgözőbb programelemében, a Bazilika homlokzatára vetített fényfestésben.

A Szent István téren a Bazilika előtt foglalja el méltó helyét a csodálatos betlehemi jászol, valamint itt díszíti a teret az a monumentális adventi koszorú is, amelynek gyertyái vasárnaponként az adventi időszak meghitt momentumaiként gyúlnak majd fel.

Az Advent Bazilika területén idén is válogatott hazai kiállítók kapnak helyet, amelyek között kézműves és gasztronómiai árusok egyaránt megtalálhatók. A korábbi évekhez hasonlóan a szervezők idén is gondoskodtak róla, hogy minden pénztárcának megfelelő étel- és ital kínálat várja a látogatókat. Kivétel nélkül minden nagykonyhánál elérhető naponta egy étel, abból a hétből, amelyet 1600 forintos fix áron vásárolhatnak meg a látogatók. Emellett pedig a vásár tematikus gasztro hétvégéin minden kiállítónál egy olyan ételből is lehet választani, amelyek maximalizált, 2500 forintos fogyasztói áron érhetők el.

Az Advent Bazilika a Szerencsejáték Zrt., a Raiffeisen Bank, az E.on, a Toyota és a Pepsi támogatásával jött létre.

https://adventbazilika.hu