Október utolsó napján családi Halloween buli vár mindenkit a Vasúttörténeti Parkban!

A hamisítatlan Halloween-i hangulatot interaktív, színes programokkal alapozzák meg, lesz arcfestés, kézműves programok és még szellemvasút is, sőt, most nemcsak a Park, de a személyzet is jelmezbe bújik majd!

Családi programok 16 órától 20:30-ig:

Készítsetek szuper Halloween-i kiegészítőket a Szellemes kézműves programokon!

Varázsoljatok az arcotokra Boszorkányos arcfestést és csillámtetkót!

A legbátrabbak utazzanak egy kört a Szellemvasúttá avanzsált kerti vasúton a legijesztőbb élmény érdekében! A belépőjegy fejében minden látogatónk egy kört ingyen tehet meg a Szellemvasúton – persze csak, ha mer!

Fotó: Vasúttörténeti Park

Általános jegyinformáció:

Az eseményre az általános jegyárak lesznek érvényben.

Bővebb tájékoztatásért és a részletes programért kérjük, látogassák meg a www.vasuttortenetipark.hu oldalát.

A VASÚTTÖRTÉNETI PARK A PROGRAMVÁLTOZTATÁS JOGÁT FENNTARTJA.