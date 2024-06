Elveszett a telefonod? Így könnyen megtalálhatod! (x)

Fotó: shuttrerstock

Pár évtizede, az egyszerűbb mobiltelefonok idejében is bosszantó volt, ha elhagytuk a készüléket, hiszen ezen tároltuk az ismerőseink telefonszámát, fontosabb üzeneteket, és persze típustól függően komoly anyagi veszteséget is jelenthetett a figyelmetlenség. Ekkor még nehéz is volt segítséget kérni a telefon megtalálásához: a hatóságoknál lehetett kérvényezni a telefonszám megadásával a cellainformáció alapján egy nagyjábóli helyzetet, de ez a lehetőség magánszemélyeknek nem is volt elérhető.

Egy mai okostelefon elkeveredése még nagyobb veszteség lehet: az értékén felül ott van a sokféle rajta tárolt adat az érzékeny e-mailektől a jelszavakon át a netbanki és egyéb fizető appokig. Szerencsére épp a modern mobilok tudása az, ami miatt már sokkal több lehetőségünk van arra, hogy megtaláljuk a készülékeket. Ugyan első elkeseredésünkben belefuthatunk olyan szolgáltatásokba, amelyek fizetés ellenében, bizonyos adatok megadását kérve ígérik a telefonok felkutatását, de az ilyenek igénybe vétele nem ajánlott. És nem is érdemes, hiszen sokkal könnyebb, ráadásul ingyenes módok is léteznek attól függően, milyen készülékről van szó:

Google Készülékkereső

Apple Lokátor

Huawei kereső

Samsung kereső

Látható, hogy egyes eszközöknél akár többféle keresési lehetőség is elérhető, így ha hirtelen azon kapjuk magunkat, hogy sehol sem leljük a mobilunkat, érdemes higgadtan a megfelelő keresőeszközt elindítani.

Google Készülékkereső

Az elveszett androidos mobilok felkutatásához látogassunk el a Google Készülékkereső oldalra bármilyen böngészőben. Itt bejelentkezés után térképen láthatjuk a telefon jelenlegi helyzetét, melynek pontossága aszerint változik, mi minden van bekapcsolva a készüléken. Bekapcsolt mobilnettel még akár néhány kilométer is lehet a kör, amelyen belül nem feltétlenül pontos a hely de ez is hasznos lehet, ha ebből kiderül, hogy egy másik várost vagy kerületet jelez, amiből ki tudjuk találni, mikor és hol jártunk arrafelé.

Ha a telefon Wi-Fi hálózathoz csatlakozik, már esélyesen kisebb kört mutat majd az alkalmazás, a bekapcsolt GPS viszont akár méteres pontosságot is lehetővé tesz. Ha esetleg az elveszett készülék időközben lemerült, a térképen az utolsó regisztrált helyét láthatjuk. Érdekesség, hogy a Google keresőjében nem csak androidos, hanem akár iOS-t futtató készülékeket is megtalálhatunk, de ehhez ezeket először regisztrálnunk kell a szolgáltatásban. Androidos mobilokon pedig alapból be van kapcsolva ez a funkció, tehát csak akkor nem járunk sikerrel, ha ezt manuálisan kikapcsoljuk.