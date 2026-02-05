Szavak helyett tettek: 12 ezer egyetemistának segített a kormány, hogy külföldön tanulhassanak
A támogatással 12 ezer magyar egyetemista szerzett külföldön tapasztalatot.
„Tettek, nem csak szavak...” A politikai szavak és tettek közötti különböznek – erről írt Hankó Balázs kultúráért és innovációért felelős miniszter a közösségi oldalán. Bejegyzésében hangsúlyozta, hogy a kormány álláspontja szerint a magyar egyetemek autonómiája nem képezheti alku tárgyát. A poszt szerint a kormány nem támogatja, hogy az intézmények „idegen kézbe” kerüljenek, valamint elutasítja a rektorokat érintő, politikailag motiváltnak tartott eljárásokat és azt, hogy az egyetemek fenntartása NGO-khoz kerüljön. Bejegyzésében kiemelte a Pannónia Program eredményeit is. A program indulása óta több mint 12 ezer magyar hallgató tanult külföldi egyetemeken támogatással, ami a poszt szerint meghaladja az Erasmus program korábbi számait. Hankó Balázs szerint a kormány politikáját a konkrét intézkedések, nem pedig a nyilatkozatok határozzák meg.
A tettek és szavak különbözőségéről…
Ahhoz nem kell különösebb erőfeszítés, hogy kirekessz, besimulj a gazdáid döntése mögé. Ahhoz nem kell különösebb kiállás, vagy bátorság, hogy egy zárt ülésen hevesen elérd egy ügy elhallgatását, mert ami rossz a magyaroknak az jó a Tiszának.
És ahhoz sem kell különösebb munka, hogy közel két év után egy fotó kedvéért kezedbe vedd a telefont, munkát mímelendő.
Csak ez így vékony, kevés és hiteltelen. És ezt mindenki látja is.
Mert a magyar kormány eközben tárgyalt, megoldást keresett, elment a falig, ahol a fal az egyetemeink autonómiájának kiárusítását jelenti. Addig a pontig minden aggályt kezeltünk, kitárgyaltunk, szabályoztunk.
De nem vagyunk hajlandók nemzetünk erejét, jövőjét jelentő egyetemeinket átadni idegen kézbe, nem vagyunk hajlandóak rektorainkat összeférhetetlenségnek hazudott kirekesztési eljárás alá vetni, és nem vagyunk hajlandóak az egyetemek fenntartását NGO-k kezébe adni.
Talán azzal a telefonnal Tarr Zoltán pont ezekre tett ígéretet Ursulának?
De mit tett még a kormány?
Felépítette a Pannónia Programot! Azt a Pannónia Programot amely egy év alatt sikeresebbé vált, mint az Erasmus!
Miért? Mert a Pannónia indulása óta több, mint 12 000-en tanultak a program támogatásával külföldi egyetemeken, és hozták haza ezt a tudást magukkal! Az Erasmusszal ez a szám a fele annyi volt.
Tettek, nem csak szavak!
Mert nekünk a magyar egyetemek, a magyar egyetemisták érdeke az első!
– írta a Facebookon Hankó Balázs.
