Szavak helyett tettek: 12 ezer egyetemistának segített a kormány, hogy külföldön tanulhassanak

A tettek és szavak különbözőségéről…

Ahhoz nem kell különösebb erőfeszítés, hogy kirekessz, besimulj a gazdáid döntése mögé. Ahhoz nem kell különösebb kiállás, vagy bátorság, hogy egy zárt ülésen hevesen elérd egy ügy elhallgatását, mert ami rossz a magyaroknak az jó a Tiszának.

És ahhoz sem kell különösebb munka, hogy közel két év után egy fotó kedvéért kezedbe vedd a telefont, munkát mímelendő.

Csak ez így vékony, kevés és hiteltelen. És ezt mindenki látja is.

Mert a magyar kormány eközben tárgyalt, megoldást keresett, elment a falig, ahol a fal az egyetemeink autonómiájának kiárusítását jelenti. Addig a pontig minden aggályt kezeltünk, kitárgyaltunk, szabályoztunk.

De nem vagyunk hajlandók nemzetünk erejét, jövőjét jelentő egyetemeinket átadni idegen kézbe, nem vagyunk hajlandóak rektorainkat összeférhetetlenségnek hazudott kirekesztési eljárás alá vetni, és nem vagyunk hajlandóak az egyetemek fenntartását NGO-k kezébe adni.

Talán azzal a telefonnal Tarr Zoltán pont ezekre tett ígéretet Ursulának?

De mit tett még a kormány?

Felépítette a Pannónia Programot! Azt a Pannónia Programot amely egy év alatt sikeresebbé vált, mint az Erasmus!

Miért? Mert a Pannónia indulása óta több, mint 12 000-en tanultak a program támogatásával külföldi egyetemeken, és hozták haza ezt a tudást magukkal! Az Erasmusszal ez a szám a fele annyi volt.

Tettek, nem csak szavak!

Mert nekünk a magyar egyetemek, a magyar egyetemisták érdeke az első!