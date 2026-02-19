Orbán Viktor: Ukrajna azt akarja, hogy Magyarországon zűrzavar legyen
Ezért támogatják a Tiszát.
Ukrajna azt akarja, hogy Magyarországon zűrzavar legyen. Nekik egy ukránbarát kormány kell, ezért finanszírozzák a Tisza pártot
- írja Orbán Viktor a Facebookon.
