Kocsis Máté nem finomkodott: "Ez a rohadt tiszás szeretetország"

Olyan gyűlöletcunamit indított el a baloldaliak körében az M1 híradós öngyilkossága, amire már nincs is szó. Kocsis Máté kifakadt a Háborúellenes gyűlésen.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.02.07. 10:56
Módosítva: 2026.02.07. 11:58
Kocsis Máté m1 Háborúellenes Gyűlés

Önkezével vetett véget életének az M1 híradósa, Kontra György. A halálhíre mellett gyomorforgató kommentek jelentek meg, többen örömüket fejezték ki, hogy meghalt, mint írták: megkapta, ami jár neki azért, mert az M1-nek és a jobboldalnak dolgozott. Undorító gyűlöletcunamit indított a baloldal egy haláleset kapcsán - írja a Bors.

Kocsis Máté nem finomkodott

Emellett nem tudott elmenni szó nélkül Kocsis Máté sem, aki a szombathelyi Háborúellenes gyűlés előtt nyilatkozva nem finomkodott.

Ez a rohadt tiszás szeretetország. Rohadt a lelkivilága annak, aki ilyen. Magyar Péternek is, aki ezt a nyelvi kultúrát megteremtette az elmúlt két évben. A közbeszéd jelenlegi állapotáért, hogy ilyen ócska, gyűlölködő, halálkívánó, az Magyar Péter egyszemélyes felelőssége

Arról, hogy Magyar Péter ma mutatja be a programját, csak ennyit mondott: "kamu".

"Most ez az a program lesz, amiről azt mondták, hogy nem mutatják be, mert megbuknak? Ez már amúgy hányadik program?"

 

Háborúellenes gyűlés
