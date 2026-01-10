RETRO RÁDIÓ

Gulyás Gergely: Európát csak az tudja szeretni, aki a saját hazáját is szereti

A Miniszterelnökséget vezető miniszter is felszólalt a Fidesz 31. kongresszusán.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2026.01.10. 15:29
Fidesz-kongresszus Gulyás Gergely béke

2026. január 10-én került sor a 31. Fidesz-kongresszusra. A rendezvényen Gulyás Gergely is felszólalt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszéde elején kiemelte, hogy háborús négy év van mögöttünk, de Magyarország megmaradt a béke szigetének. 

fidesz kongresszus 2026 01 10 szíjjártó
Gulyás Gergely is felszólalt a Fidesz 31. kongresszusán (Fotó: MW / youtube)

A miniszter felidézte, hogy a kormány kibővítette a családtámogatási rendszert. A családi adókedvezmény megduplázása mellett, bevezették a több gyermekes anyák szja-mentességét és kedvezményes hitellel segítik az első otthon megszerzését. 

Egy áltagos magyar háztartás a harmadát fizeti az áramért és negyedét a gáznak ahhoz képest, mint amit Európa nagy részén fizetnek az emberek.  

A miniszter szerint a fizetésekben is komoly előrelépés történt. 1 millió munkahely jött létre az elmúlt években. 270 euró volt a minimálbér értéke 2010, most 840 euró. 2022-ben a tanárok átlagos bére 446 ezer forint volt, ma 936 ezer forint. 

Mi szeretjük Európát, és azt gondoljuk, hogy Európát is csak az tudja szeretni, aki szereti a saját hazáját!

– szögezte le Gulyás Gergely, aki szerint a tavaszi választások tétje, hogy háború vagy béke, migráció vagy határkerítés, Ukrajna vagy családtámogatás.

Ez a kérdés, válasszatok!

– zárta beszédét a miniszter, akinek szavait a Ripost idézte. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu