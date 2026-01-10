Gulyás Gergely: Európát csak az tudja szeretni, aki a saját hazáját is szereti

2026. január 10-én került sor a 31. Fidesz-kongresszusra. A rendezvényen Gulyás Gergely is felszólalt. A Miniszterelnökséget vezető miniszter beszéde elején kiemelte, hogy háborús négy év van mögöttünk, de Magyarország megmaradt a béke szigetének.

Gulyás Gergely is felszólalt a Fidesz 31. kongresszusán (Fotó: MW / youtube)

A miniszter felidézte, hogy a kormány kibővítette a családtámogatási rendszert. A családi adókedvezmény megduplázása mellett, bevezették a több gyermekes anyák szja-mentességét és kedvezményes hitellel segítik az első otthon megszerzését.

Egy áltagos magyar háztartás a harmadát fizeti az áramért és negyedét a gáznak ahhoz képest, mint amit Európa nagy részén fizetnek az emberek.

A miniszter szerint a fizetésekben is komoly előrelépés történt. 1 millió munkahely jött létre az elmúlt években. 270 euró volt a minimálbér értéke 2010, most 840 euró. 2022-ben a tanárok átlagos bére 446 ezer forint volt, ma 936 ezer forint.

Mi szeretjük Európát, és azt gondoljuk, hogy Európát is csak az tudja szeretni, aki szereti a saját hazáját!

– szögezte le Gulyás Gergely, aki szerint a tavaszi választások tétje, hogy háború vagy béke, migráció vagy határkerítés, Ukrajna vagy családtámogatás.

Ez a kérdés, válasszatok!

– zárta beszédét a miniszter, akinek szavait a Ripost idézte.