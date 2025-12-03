Orbán Viktor: komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk országos méretben
Hatalmas eredményeket jelentett be a miniszterelnök.
Orbán Viktor a Facebookon köszönte meg a Szeretetkórház felújításában résztvevőknek az áldozatos munkáját. Kifejtette, hogy országszerte egészségügyi rekonstrukciókat hajtottak végre, és még közel sincs vége.
Orbán Viktor: komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk
Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki megfordult, aki jó szándékkal vagy gondolattal vagy akár cselekedettel támogatta ennek a kórháznak a kibővítését. Egy komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk országos méretben.
- emelte ki Facebook videójában Orbán Viktor.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre