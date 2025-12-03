RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk országos méretben

Hatalmas eredményeket jelentett be a miniszterelnök.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
Orbán Viktor Szeretetkórház rekonstrukcióban

Orbán Viktor a Facebookon köszönte meg a Szeretetkórház felújításában résztvevőknek az áldozatos munkáját. Kifejtette, hogy országszerte egészségügyi rekonstrukciókat hajtottak végre, és még közel sincs vége.

Fotó: Orbán Viktor/Facebook
Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Orbán Viktor: komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk 

Köszönöm mindenkinek a munkáját, aki megfordult, aki jó szándékkal vagy gondolattal vagy akár cselekedettel támogatta ennek a kórháznak a kibővítését. Egy komplett egészségügyi rekonstrukcióban vagyunk országos méretben.

- emelte ki Facebook videójában Orbán Viktor.

 

