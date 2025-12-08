Orbán Viktor: Európában az élet élhetetlen lenne, ha nem védené a kontinenst Törökország

A magyar kormányfő a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott kétoldalú tárgyalást követően rendezett eseményen közölte, hogy kihasználta a tárgyalás lehetőségét, hogy köszönetet mondjon a kis-ázsiai ország vezetőjének migrációs politikájáért - írja az MTI.

Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Kaiser Ákos

Ha Törökország nem védené Európát és rögtön annak déli szélén Magyarországot, akkor Európában az élet ma már élhetetlen lenne, és úsznánk "egy illegális migrációs tengerben" - jelentette ki.

Rámutatott, hogy Törökország minden évben több százezer illegális migránst tartóztat fel, és jelenleg is több mint hárommillió ilyen ember él az országban.

Orbán Viktor Magyarország nevében mondott köszönetet az elnöknek, mert az segít, hogy ez "a modern civilizációs fejlemény ne söpörjön el bennünket".

A miniszterelnök aláhúzta: Magyarország mindent meg fog tenni annak érdekében, hogy Törökország erőfeszítéseit Brüsszelben, az Európai Unióban is elismerjék.

Erdogan: kiemelt stratégiai partnerség szintjére emeltük a török-magyar kapcsolatokat

Recep Tayyip Erdogan a magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral tartott közös sajtótájékoztatóján azt mondta, a közlekedés, a turizmus, a védelmi ipar, a kultúra, a gazdaság területén is kiváló az együttműködés a két ország között.

A török államfő közölte, elhatározták, hogy minden téren továbbfejlesztik az együttműködést, példaként említve a légi forgalom kiszélesítését, a kultúra, a technológia és a felsőoktatás területét.

"A politikai kapcsolatok terén kiváló szintre jutottunk, de ugyanezt elmondhatjuk a gazdaság területéről is" - hangsúlyozta Recep Tayyip Erdogan.

Mint mondta, a két ország közötti kereskedelem nagysága már majdnem elérte a 6 milliárd dollárt, de erős potenciált rejt még ez a terület, a jövőbeli cél 10 milliárd dollárra emelni a volument.

Magyarország és Törökország a jövőben összehangolja béketeremtési erőfeszítéseit

– jelentette ki Orbán Viktor miniszterelnök hétfőn sajtótájékoztatón, Isztambulban.

A magyar kormányfő a Recep Tayyip Erdogan török elnökkel folytatott kétoldalú tárgyalást követően rendezett eseményen hangsúlyozta: Magyarország számára fontos, hogy Törökországgal együtt a béketáborhoz tartozik a mostani orosz-ukrán háború ügyében.