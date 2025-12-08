Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan talákozója: Itt nézheted vissza!
Fontos ügyekről tárgyaltak.
Orbán Viktor és Recep Tayyip Erdogan hétfő délután találkoztak egymással. A magyar miniszterelnök a találkozó előtt leszögezte, hogy olyan fontos témákról fognak beszélni, mint az energia, kereskedelem, béke, és a migráció.
