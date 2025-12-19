Orbán Viktor: brüsszeli csata – feketén-fehéren
Beszédes: a 15 fekete-fehér kép egyikén egy színes elem is látható.
Nem kevesebb, mint 15 fotót osztott meg a brüsszeli EU-csúcstalálkozóról Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán péntek délelőtt.
Brüsszeli csata – feketén-
fehéren
– írta a fotógalériához a kormányfő.
A 15 fekete-fehér fénykép egyikén egy színes elem is látható: a magyar zászló.
