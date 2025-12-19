RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: brüsszeli csata – feketén-fehéren

Beszédes: a 15 fekete-fehér kép egyikén egy színes elem is látható.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.19. 11:05
EU-csúcs Orbán Viktor Brüsszel

Nem kevesebb, mint 15 fotót osztott meg a brüsszeli EU-csúcstalálkozóról Orbán Viktor miniszterelnök a Facebook-oldalán péntek délelőtt.

(Fotó: Facebook/Orbán Viktor)

Brüsszeli csata – feketén-

fehéren

– írta a fotógalériához a kormányfő.

A 15 fekete-fehér fénykép egyikén egy színes elem is látható: a magyar zászló.

 

