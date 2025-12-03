A Moszkvával való tárgyalások biztosítják az energiabiztonságot, és az alacsony energiaárakat
Orbán Viktor nem győzte hangsúlyozni a tárgyalások pozitív eredményét.
Orbán Viktor a sikeres moszkvai tárgyalásokról osztott meg videót Facebook oldalán. Nem győzte hangsúlyozni, hogy az Oroszországgal való tárgyalások biztosítják az energiabiztonságot, és az alacsony energiaárakat.
Orbán Viktor a sikeres moszkvai tárgyalásokról írt
Moszkva. Sikeres tárgyalások mögöttünk.
✅ Energiabiztonság
✅ Megfizethető, alacsony energiaárak.
- írta Orbán Viktor a múlthét pénteki moszkvai tárgyalásokról.
Top hírek
Hírlevél-feliratkozás
Hírlevél-feliratkozás
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre