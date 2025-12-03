RETRO RÁDIÓ

A Moszkvával való tárgyalások biztosítják az energiabiztonságot, és az alacsony energiaárakat

Orbán Viktor nem győzte hangsúlyozni a tárgyalások pozitív eredményét.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
Orbán Viktor Oroszország energiabiztonság eredmények

Orbán Viktor a sikeres moszkvai tárgyalásokról osztott meg videót Facebook oldalán. Nem győzte hangsúlyozni, hogy az Oroszországgal való tárgyalások biztosítják az energiabiztonságot, és az alacsony energiaárakat.

Orbán Viktor a sikeres moszkvai tárgyalásokról írt
Orbán Viktor a sikeres moszkvai tárgyalásokról írt. Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán / MTI

Orbán Viktor a sikeres moszkvai tárgyalásokról írt

Moszkva. Sikeres tárgyalások mögöttünk. 

✅ Energiabiztonság

✅ Megfizethető, alacsony energiaárak. 

- írta Orbán Viktor a múlthét pénteki moszkvai tárgyalásokról.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu