Gulyás Gergely a Kormányinfón: "hazánk egyetlen migránst sem fog befogadni"
Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertette a kormány döntéseit.
Rendhagyó módon, szerdán reggel 8 órakor kezdődött a Kormányinfó. A keddi kormányülés után Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertette a testület döntéseit.
Gulyás Gergely első körben megindokolta a korai kezdést. Indoklásában a parlament rendkívüli ülésére tért ki, mivel szavazások indulnak 11:30 perctől. Legközelebb december 23-án tartanak kormányinfót, amelyre megígérte, hogy már egy későbbi időpontban kerül majd sor.
Migrációs Paktum: Lázadás
Gulyás Gergely a tájékoztató elején határozottan beszélt arról, hogy Magyarország továbbra sem hajtja végre a migrációs paktumot.
A miniszter emlékeztetett: a jövő héten csütörtökön és pénteken uniós csúcs lesz Brüsszelben. Ott nemrégiben elfogadták a migrációs paktum végrehajtási határozatát: a dokumentum megállapított egy Magyarországra eső migráns-elosztási létszámot is.
Ennek az a legnagyobb veszélye, hogy válsághelyzet esetén korlátlan számban teszi lehetővé a migránsok befogadását, hazánk viszont egyetlen migránst sem fog befogadni
– szögezte le a miniszter. Gulyás Gergely emlékeztetett: hazánkban népszavazáson elsöprő többség utasította el a migránsbetelepítést, mondván, erről a kérdésről csak a magyarok dönthetnek. Az unió döntéseit az ellenzéki pártok támogatták, ami nem változtat azon, hogy az uniós döntések ellenére Magyarország egyetlen migránst sem fogad be, emelte ki a tárcavezető.
A 2016-os népszavazáson egyértelmű döntés született a kötelező betelepítési kvótáról. Magyarország egyetlen migránst sem fog befogadni – mondta Gulyás.
Energiatárolási programot hirdet a kormány
Egy másik uniós terv arról szól, hogy megtiltaná az orosz energiahordozók beszerzését, amit kereskedelempolitikai lépésként próbál eladni
– mondta Gulyás. Minden tagállam jogosult az energiamixét meghatározni, ezért a javaslat Magyarország ellen irányul. 2027 szeptember 30-tól lépne életbe a teljes tilalom az orosz kőolajra és földgázra. Ha ezt megszavazzák, akkor a kormány bírósághoz fog fordulni – tette hozzá. A kormány véleménye szerint ez egy nyílt támadás Magyarország ellen.
100 milliárd forintos keretösszegben lakossági energiatárolási programot hirdet meg a kormány. Az vehet részt a pályázatban, akinek van napeleme, vagy vállalja napelem telepítését – jelentette be Gulyás Gergely.
Repülőtéri gyorsvasútra írnak ki pályázatot
Az M86-os és 87-es utat koncessziós formában fogja fejleszteni a kormány – mondta a miniszter.
2026 januárjában írják ki a koncessziós pályázatot a repülőtéri gyorsvasút esetében. 19 perc lesz a menetidő a Nyugati Pályaudvartól a Liszt Ferenc repülőtérig. 5-6 percenként fognak indulni a vonatok, a szolgáltatás ára versenyképes lesz a taxiárakhoz képest. A miniszter szerint 6 év múlva készülhet el a beruházás
Gulyás Gergely azt is mondta, hogy a magyar repülőtér forgalma idén eléri a 20 milliót, ami rekordnak számít.
A rendőrség felügyelete alá kerül a javítóintézet
A Kormányinfón arról is szó esett, hogy a belügyminiszter tájékoztatta a kormányt, hogy a Szőlő utca ügyében az ügyészség vizsgálódik. Nem egy gyermekotthonról van szó, hanem egy fiatalkorúak börtönéről. 57 elítélt van jelenleg az intézményben – mondta a miniszter. Itt nem elegendő a jelenlegi szociális ellátási rendszer, ezért a rendőrség felügyelete alá kerül az intézmény – mondta.
