Gulyás Gergely a Kormányinfón: "hazánk egyetlen migránst sem fog befogadni"

Rendhagyó módon, szerdán reggel 8 órakor kezdődött a Kormányinfó. A keddi kormányülés után Gulyás Gergely és Vitályos Eszter ismertette a testület döntéseit.

Fotó: Magyarország Kormánya

Gulyás Gergely első körben megindokolta a korai kezdést. Indoklásában a parlament rendkívüli ülésére tért ki, mivel szavazások indulnak 11:30 perctől. Legközelebb december 23-án tartanak kormányinfót, amelyre megígérte, hogy már egy későbbi időpontban kerül majd sor.

Migrációs Paktum: Lázadás

Gulyás Gergely a tájékoztató elején határozottan beszélt arról, hogy Magyarország továbbra sem hajtja végre a migrációs paktumot.

A miniszter emlékeztetett: a jövő héten csütörtökön és pénteken uniós csúcs lesz Brüsszelben. Ott nemrégiben elfogadták a migrációs paktum végrehajtási határozatát: a dokumentum megállapított egy Magyarországra eső migráns-elosztási létszámot is.

Ennek az a legnagyobb veszélye, hogy válsághelyzet esetén korlátlan számban teszi lehetővé a migránsok befogadását, hazánk viszont egyetlen migránst sem fog befogadni

– szögezte le a miniszter. Gulyás Gergely emlékeztetett: hazánkban népszavazáson elsöprő többség utasította el a migránsbetelepítést, mondván, erről a kérdésről csak a magyarok dönthetnek. Az unió döntéseit az ellenzéki pártok támogatták, ami nem változtat azon, hogy az uniós döntések ellenére Magyarország egyetlen migránst sem fogad be, emelte ki a tárcavezető.

A 2016-os népszavazáson egyértelmű döntés született a kötelező betelepítési kvótáról. Magyarország egyetlen migránst sem fog befogadni – mondta Gulyás.

Energiatárolási programot hirdet a kormány

Egy másik uniós terv arról szól, hogy megtiltaná az orosz energiahordozók beszerzését, amit kereskedelempolitikai lépésként próbál eladni

– mondta Gulyás. Minden tagállam jogosult az energiamixét meghatározni, ezért a javaslat Magyarország ellen irányul. 2027 szeptember 30-tól lépne életbe a teljes tilalom az orosz kőolajra és földgázra. Ha ezt megszavazzák, akkor a kormány bírósághoz fog fordulni – tette hozzá. A kormány véleménye szerint ez egy nyílt támadás Magyarország ellen.