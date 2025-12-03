RETRO RÁDIÓ

Ennyi lesz jövőre a tanárok átlagfizetése

Közel egymillió forintra nő jövőre a tanárok átlagbére.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.12.03.
Módosítva: 2025.12.03.
A Ripost írja, hogy Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter a legújabb Facebook-videójában arról beszélt, hogy a stratégiai kabinetülés egyik legfontosabb napirendi pontja a pedagógusok béremelése lesz. A miniszter szerint a kormány az Európai Unióval kötött megállapodás alapján évről évre emeli a fizetéseket, hogy 2031-re a tanári bérek elérjék a diplomás átlagbér legalább 80 százalékát.

Háborúellenes Gyűlés, Nyíregyháza, 2025. 11. 29. Gulyás Gergely
Gulyás Gergely bejelentette, hogy jövőre tovább emelkedik a tanárok fizetése / Fotó: MW

A miniszter azt mondta, a 2025-ös év a számok szerint 936 ezer forintos átlagos pedagógusbért jelenthet, de ez kategóriánként eltérően alakul majd. Úgy fogalmazott, ez „nagy előrelépés ebben a ciklusban”, és a kormány szándéka szerint a rendszeres emelés a következő években is folytatódik. A videóban Gulyás Gergely hangsúlyozta:

a tanári pálya megbecsülése nemcsak anyagi kérdés, hanem stratégiai ügy is, mert a jövő generáció felkészültsége alapvetően a pedagógusok munkájától függ.

 

 

