Így zajlott a magyar-török csúcs - Galéria
Orbán Viktor kiharcolta az energiaellátást.
Orbán Viktor hétfőn délután Erdogan török elnökkel tárgyalt. Isztambul volt az utolsó állomása a magyar energiaellátás biztosításának.
