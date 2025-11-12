Már hét gyanúsítottja van a Zelenszkij embereit érintő botránynak

Az ukrán korrupcióellenes hivatal (NABU) korábban őrizetbe vette a védelmi minisztérium legnagyobb termékbeszállítójának igazgatóját, miután egy rajtaütés során a cég könyvelőjének kocsijában 5 millió euró (2 milliárd forint) ismeretlen eredetű készpénzt találtak az ügynökség emberei - jelentette a helyi sajtó.

Brutális korrupció: 5 millió euró készpénzzel bukott le az ukrán kormány beszállítója

A hatóságok feltételezése szerint a meg nem nevezett vállalat igazgatója rájött, hogy megfigyelik, ezért megpróbálta elrejteni a vagyont. A rendőrök ekkor csaptak le rá, és pénz szállító könyvelőjére Kijevben. Elfogásakor a luxusterepjárót vezető nő nem tudta megmagyarázni, miért áll hegyekben a készpénz a kocsijában, az első rendőrségi kihallgatása során pedig azt mondta, kisebb kiadások miatt volt szüksége 5 millió euróra. A NABU úgy véli, a csomagtartóban talált pénz több évnyi adócsalás eredménye.

Az ügyészség nem közölte, hogy a korrupciós ügyben pontosan melyik vállalat érintett. Mindössze annyit árultak el róla, hogy tavaly 14,5 milliárd hrivnya (130 milliárd forint) értékben szállított le terméket, elsősorban élelmiszereket az ukrán hadsereg részére, az erről készült számlákat pedig meghamisították adóelkerülés céljából.

Az eset kapcsán a hatóságok házkutatásokat tartottak a cégcsoport telephelyén és az érintettek lakóhelyén. Itt további dokumentumokat és céges iratokat foglaltak le.

A háború kirobbanása óta egyébként sorozatosan korrupciós botrányok rázzák meg az ukrán védelmi minisztériumot. Tavaly februárban például attól volt hangos a sajtó, hogy a katonáknak szánt ellátmány brutálisan túlárazva, a kiskereskedelmi áraknál akár háromszor magasabb áron vásárolta meg a védelmi tárca a beszállítóktól, akik később feltehetően visszaosztották a pénzt a megfelelő zsebekbe.

A botrány kirobbanása után a hadsereg és védelmi minisztérium több magas rangú tisztségviselőjét is leváltották, majd szeptemberben Olekszij Reznyikov védelmi miniszter is menesztették az ügy miatt.

Szintén emlékezetes volt a tárca háza táján, amikor idén februárban letartóztatták a Fegyver- és Katonai Felszerelésfejlesztési Főosztályának megbízott igazgatóját , miután a tárca megrendelt százezer aknavetőgránátot egy ismeretlen cégtől, ki is fizetett érte 14 milliárd forintnyi hrivnyát, de a gránátokat soha nem szállították le.

A téma kapcsán fontos elmondani, hogy Ukrajnában szinte minden hétre jut egy hasonló kaliberű korrupciós botrány. Mindez jól mutatja: az ukrán kormány határozott lépései ellenére továbbra is burjánzik a rendszerszintű korrupció az országban. Ezt igazolja egy, a Nemzeti Korrupciómegelőzési Ügynökség által végzett felmérés, amely szerint az orosz–ukrán háború után a magas szintű korrupció áll a második helyen az ukránok fő problémái között. A lakosság 87,9 százaléka és a vállalkozások 81,3 százaléka szerint emelkedett a sikkasztások szintje az országban a 2022-es mértékhez viszonyítva. Sokan ebben Volodimir Zelenszkij felelősségét is látják, ugyanis a válaszadók mintegy 50 százaléka úgy gondolja, hogy a korrupció leküzdése az elnök és hivatalának a felelőssége.

Mielőtt Moszkva 2022 februárjában támadást indított volna Kijev ellen, Ukrajna folyamatosan ott szerepelt a világ legkorruptabb országainak toplistáján. A háború kirobbanása után azonban a nyugati sajtóorgánumok és befolyásos közszereplők varázsütésre a szabadság és a demokrácia bástyájaként kezdték el beállítani az országot. Az ukrajnai korrupció mértéke azonban továbbra is aggodalomra ad okot, és jelentősen akadályozhatja az ország európai uniós csatlakozási szándékát.

Volodimir Zelenszkij öt évvel ezelőtt a korrupció felszámolásának ígéretével nyerte meg az elnökválasztást. Ennek ellenére továbbra is egymást érik a súlyos botrányok, amelyek az államfő környezetét sem kerülik el.

Idén tavasszal is korrupciós botrány rázta meg Ukrajnát: letartóztatták a legfelsőbb bíróság elnökét. A nyomozók tetten érték, amikor több millió dolláros kenőpénzt vett át egy ismert oligarcha közvetítőitől. A hatóságok szerint az ügy a bíróságok többségét érinti. Ukrajnában az utóbbi időben több súlyos korrupciós eset is napvilágra került, több ügy szálai Volodimir Zelenszkij elnök közvetlen környezetébe vezettek. Nagyon úgy tűnik, hogy a magas rangú ukrán tisztviselők a háborúból próbáltak hasznot húzni maguknak és az országnak.

Kötegekben álló százdolláros bankjegyek, vastag borítékok és teli páncélszekrény voltak látható az ukrán korrupcióellenes hatóság által korábban közzétett felvételeken, amelyek azon a rajtaütésen készültek, amely során egy csaknem hárommillió dolláros vesztegetési ügy szereplőit érték tetten. A hatóságok szerint egy széles körre kiterjedő korrupciós ügyet tártak fel az ukrán legfelsőbb bíróságon.

Őrizetbe vették a legfelsőbb bíróság elnökét

„A korrupcióellenes hatóság nyomozói tavaly az év elején kaptak információt a legfelsőbb bírósághoz kapcsolódó csoport létezéséről. A nyomozók hatalmas munkát végeztek a jogi szolgáltatásnak álcázott tevékenység felderítésében. Egy ügyvédi csoportról van szó, amely közvetített a bírósági vezetők és azok között, akik meg akarták oldani az ügyeiket”– mondta Olekszandr Klimenko, az ukrán korrupcióellenes ügyészség vezetője, aki bejelentette, hogy őrizetbe vették a legfelsőbb bíróság elnökét, aki a vádak szerint több millió dollár értékben fogadhatott el kenőpénzt.

Vszevolod Knyazevet 2021 decemberében nevezték ki Ukrajna legfőbb bírájává. Tevékenységét azonban a nyomozók kezdettől fogva gyanakodva figyelték. Tavaly szeptemberben Knyazev az igazságszolgáltatás reformjának veszélyeztetésével vádolta meg a hatóságokat, miután azok kockázatosnak nevezték a legfelsőbb bíróság új tagjainak kiválasztását.

Volodimir Zelenszkij négy évvel ezelőtt a korrupció felszámolásának ígéretével nyerte meg az elnökválasztást. Röviddel hivatalba lépése után a parlament meg is szavazta a képviselők mentelmi jogának eltörlését. Ennek ellenére továbbra is egymást érik a súlyos botrányok, amelyek az államfő környezetét sem kerülték el.

A korrupciós ügyek az ukrán elnököt sem kerülték el. A sajtó szellőztette meg, hogy Volodimir Zelenszkijnek csaknem négymillió eurós, 15 szobás, medencés villája van Toscanában, amit orosz oligarcháknak adott bérbe 2022 nyarán.

De az ukrán kormány tagjai sem élnek sokkal szerényebb körülmények között. A korábban nyilvánosságra kerültek a 2021 és 2022-re vonatkozó vagyonnyilatkozatok – amit a Magyar Nemzet szemlézett. Kiderül, hogy az ukrán politikusok hatalmas fizetéseket vesznek fel. Az agrárpolitikai és élelmezésügyi miniszter, Mykola Solskij például két év alatt átszámítva több mint 480 millió forintot keresett. 2021-ben a havi fizetése majdnem 30 millió forint volt.

De a közösségfejlesztésért, területekért és infrastruktúráért felelős miniszter, Olekszandr Kubrakov sem járt rosszul. Ő a bevallása szerint két év alatt csaknem 220 millió forintnyi fizetést kapott az államtól. Mindezt abban az országban, ahol a minimálbér idén január 1-jétől 7100 hrivnya, azaz 63 900 forint.

Az ukrán lakosság többsége szerint Volodimir Zelenszkij elnök a felelős az országban tapasztalható nagymértékű korrupcióért – derül ki egy új felmérésből, amelyet a Sky News ismertetett.

Hasznot húztak a háborúból

Korábban több magas rangú ukrán tisztviselő is kénytelen volt lemondani, miután kiderült, hogy jelentősen túlárazva vásároltak ellátmányt a hadseregnek. Vagyis nagyon úgy tűnik, hogy a magas rangú ukrán tisztviselők a háborúból próbáltak hasznot húzni maguknak és az országnak.

A botrányba belebukott a védelmi miniszter-helyettes, aki a logisztikai támogatásért felelt, de távoznia kellett Olekszij Szimonenk ukrán főügyészhelyettesnek is.

És korrupciós ügy miatt mondott le még tavaly Zelenszkij elnök hivatalának helyettes vezetője is. Sajtóértesülések szerint Kirilo Timosenko a háború kitörése után nyugati segítségként kapott, nagy értékű terepjárót foglalt le saját használatra, de többször látták egy üzletember tulajdonában levő sportkocsival is közlekedni.