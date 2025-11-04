Kormányzati Tájékoztatási Központ: A Tisza által kiszivárgott szenzitív adatokat a magyar közvélemény ellen használhatja Ukrajna

Kétszázezer magyar ember személyes, szenzitív adatai kerültek nyilvánosságra, amiket a Tisza Párt gyűjtött. Ez súlyos adatvédelmi incidens, hiszen nem biztonságosan, nem megfelelően kezelték az adatokat. A Tisza Pártnak kell felelnie arra a kérdésre, hogy hogyan kerülhetett nyilvánosságra kétszázezer magyar ember érzékeny, személyes adata. Az ügyben külföldi érintettség is valószínűsíthető, az elsődleges információk alapján nem kizárt, hogy a kiszivárgott szenzitív adatok egy külföldi, háborús ország birtokába kerülhettek. Ezeket az adatokat a magyar közvélemény befolyásolására, külföldről, egy háborús ország titkosszolgálati szervei felhasználhatják. Az ügyben a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálódik, amely már megkereste a nemzetbiztonsági szolgálatokat. A nemzetbiztonsági szolgálatok, és azok részeként a Nemzeti Kiberbiztonsági Intézet az adatvédelmi hatósággal együttműködve folytatják le vizsgálatukat, amiről a kormány tájékoztatni fogja a nyilvánosságot.