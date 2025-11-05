Orbán Viktor a háromgyermekes anyák adókedvezményéről: "Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott!"

Nem a levegőbe beszélünk. Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket. Nem kis tétel, 15%-os fizetésemelés, azonnal. Mintegy 250 ezer édesanyáról van szó, akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életreszólóan. Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott! Felkészülnek a kétgyermekes édesanyák!