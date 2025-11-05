RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor a háromgyermekes anyák adókedvezményéről: "Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott!"

Felkészülnek a kétgyermekes édesanyák!

Orbán Viktor a Facebookon jelentette be: a háromgyermekes édesanyák a napokban kapják kézhez az első szja-mentes fizetésüket.

Érkezik az szja-mentes fizetés a háromgyermekes édesanyáknak
Érkezik az szja-mentes fizetés

A miniszterelnök kifejtette:

Nem a levegőbe beszélünk. Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket. Nem kis tétel, 15%-os fizetésemelés, azonnal. Mintegy 250 ezer édesanyáról van szó, akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életreszólóan.  Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott! Felkészülnek a kétgyermekes édesanyák!

