Orbán Viktor a háromgyermekes anyák adókedvezményéről: "Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott!"
Felkészülnek a kétgyermekes édesanyák!
Orbán Viktor a Facebookon jelentette be: a háromgyermekes édesanyák a napokban kapják kézhez az első szja-mentes fizetésüket.
Érkezik az szja-mentes fizetés
A miniszterelnök kifejtette:
Nem a levegőbe beszélünk. Ezekben a napokban kapják kézhez a háromgyermekes édesanyák az első jövedelemadó-mentes fizetésüket. Nem kis tétel, 15%-os fizetésemelés, azonnal. Mintegy 250 ezer édesanyáról van szó, akik a gyermekeik életkorától függetlenül mind jogosultak erre, életreszólóan. Velünk az is jól jár, aki nem ránk szavazott! Felkészülnek a kétgyermekes édesanyák!
