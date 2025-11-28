A kormány rendeletben feketén-fehéren garantálta minden fővárosi dolgozó fizetését és azt is, hogy zökkenőmentesen járjon a BKV, minden más közszolgáltatással együtt akkor is, ha ez Karácsonynak nem megy, és a város a földbe áll. Mint ahogy törvényben meghatározott forrásait is megkapja majd a főváros, ahogy ez mindig is volt. És persze minden hiszti és fáklyás menet ellenére a főváros fejlesztését is folytatja a kormány, mert Budapest a nemzet fővárosa. Karácsonynak az a baja, hogy a Budapest Brand-botrányban kiderült, hogy mi a módszer, amivel a kasszát fosztogatják Budapesten, és hogy folyik el a fővárosiak pénze a város cégeiből. Hogy ennek vége, és erre nem kapnak majd pénzeket, az persze nagyon fáj a városházi pénzszivattyúnak, de ezért a budapesti dolgozók fizetésével fenyegetőzni több mint aljasság, mert ezek az emberek azt hiszik, hogy a főpolgármester igazat mond. Holott csak rajtuk keresztül akar pénzt kicsikarni a pénzszivattyú újraindítására.