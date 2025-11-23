Orbán Viktor most megmutatta - eddig senki sem láthatta

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a labdarúgás jelenét és jövőjét elemezte a napokban Orbán Viktor, Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel, az M4 Sport podcastjében. A kormányfő nemrég néhány olyan jelenetet osztott meg a közösségi oldalán, amelyet eddig még senki sem láthatott.

Kimaradt jelenetek osztott meg Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Új videóval jelentkezett Orbán Viktor

Gurulj be lassítva - kimaradt jelenetek

- írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök, az említett jeleneteket tartalmazó videó kíséretében.

