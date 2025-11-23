RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor most megmutatta - eddig senki sem láthatta

A kimaradt jeleneteket mutatta meg a miniszterelnök. Orbán Viktor a minap az M4 Sport podcastjében szerepelt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23.
Bognár György Hajdú B István miniszterelnök Orbán Viktor

Ahogy arról korábban lapunk is beszámolt, a labdarúgás jelenét és jövőjét elemezte a napokban Orbán Viktor, Hajdú B. Istvánnal és Bognár Györggyel, az M4 Sport podcastjében. A kormányfő nemrég néhány olyan jelenetet osztott meg a közösségi oldalán, amelyet eddig még senki sem láthatott.

Kimaradt jelenetek osztott meg Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Új videóval jelentkezett Orbán Viktor

Gurulj be lassítva - kimaradt jelenetek

- írta a Facebook-oldalán a miniszterelnök, az említett jeleneteket tartalmazó videó kíséretében.
 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu