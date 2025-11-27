Orbán Viktor: minden segítséget megadunk Szerbiának

Magyarország nem rendelkezik Magyarország területén jelentős olaj- és gázlelőhelyekkel. Ezért mi importból élünk, alapvetően orosz importból, orosz olaj, orosz gáz. Az amerikaiak szankciókat vezettek be. Nekem két dolgom volt és van. Az első, hogy elintézzem, hogy Magyarország kikerüljön az amerikai szankciók hatálya alól, ezt elintéztem. A második, hogy most azt kell biztosítanom, hogy nafta is legyen, tehát ne csak papír meg engedély, anyag legyen, olaj meg gáz. A következő napokban, illetve holnap ennek érdekében fogok tárgyalásokat folytatni. Remélem sikerrel és akkor lesz nafta is, meg lesz mentesség a szankciók alól is, vagyis Magyarországra továbbra is érkezik orosz olaj és gáz. És ha nekünk lesz, akkor Önöknek is lesz. Hát arra a kérdés, hogyan tudunk segíteni önöknek, az a egyszerű válaszom van, hogy amink van, azt megosztjuk önökkel.