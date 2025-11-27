Orbán Viktor: minden segítséget megadunk Szerbiának
A szerb-magyar kapcsolatok új szintre léptek.
Orbán Viktor és Alekszandar Vucsics szerb államfő csütörtökön találkoztak Szerbiában. A fejleményekről a magyar miniszterelnök Facebook oldalán is tájékoztatott.
Magyarország energiaellátását biztosítjuk, és minden segítséget megadunk Szerbiának is
- írta a miniszterelnök a Facebook videója alá, majd a felvételen kifejtette:
Magyarország nem rendelkezik Magyarország területén jelentős olaj- és gázlelőhelyekkel. Ezért mi importból élünk, alapvetően orosz importból, orosz olaj, orosz gáz. Az amerikaiak szankciókat vezettek be. Nekem két dolgom volt és van. Az első, hogy elintézzem, hogy Magyarország kikerüljön az amerikai szankciók hatálya alól, ezt elintéztem. A második, hogy most azt kell biztosítanom, hogy nafta is legyen, tehát ne csak papír meg engedély, anyag legyen, olaj meg gáz. A következő napokban, illetve holnap ennek érdekében fogok tárgyalásokat folytatni. Remélem sikerrel és akkor lesz nafta is, meg lesz mentesség a szankciók alól is, vagyis Magyarországra továbbra is érkezik orosz olaj és gáz. És ha nekünk lesz, akkor Önöknek is lesz. Hát arra a kérdés, hogyan tudunk segíteni önöknek, az a egyszerű válaszom van, hogy amink van, azt megosztjuk önökkel.
- fejtette ki Orbán Viktor a találkozón.
