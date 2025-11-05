RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: Irány Amerika! Tegyük naggyá Magyarországot!

Elmondták az Orbán-kormány tagjai: ez az amerikai látogatás célja.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.05. 20:28
Módosítva: 2025.11.05. 20:29
Orbán Viktor Donald Trump Egyesült Államok

Friss videókkal jelentkezett Orbán Viktor miniszterelnök Facebook-oldalán Donald Trump amerikai elnökkel való találkozása előtt. A felvételen több politikus is válaszolt a kérdésre: Mi az amerikai látogatás célja?

"Orbán Viktor"
Orbán Viktor: Irány Amerika! Tegyük naggyá Magyarországot! Donald Trump fogadja Orbán Viktort (Fotó: NurPhoto via AFP)

 „Siker” – felelte Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. „Hogy a magyar embereknek jobb legyen” – válaszolt Lázár János építési és közlekedési miniszter. „Együnk egy hot-dogot és hogy kössünk egy baromi jó megállapodást az amerikaiakkal” – fogalmazott Orbán Balázs, a miniszterelnök politikai igazgatója.

Felkészültünk. Öveket becsatolni, indulás.

– írt a videó mellé Orbán Viktor.

Egy újabb posztban pedig így fogalmazott a kormányfő:

Irány Amerika! Tegyük naggyá Magyarországot!

 

