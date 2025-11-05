Orbán Viktor és Donald Trump magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomagot hoz létre

Orbán Viktor Facebook-oldalán jelentette be: Donald Trumppal nagy magyar–amerikai gazdasági együttműködési terv megbeszélésére készülnek, amikor holnap a miniszterelnök az Egyesült Államokba látogat.

Orbán Viktor: Ez a washingtoni találkozó célja. Fotó: MW

Orbán Viktor: Ez a washingtoni találkozó célja

„Voltak szankciók, politikai jellegű szankciók, amiket Bidenék vezettek be Magyarországgal szemben. Ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni. A következő lépés a stratégiai gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal.

Ennek a második célnak az elérése érdekében megyünk.

Összeállítottuk egy nagy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomagot

– mondta a Facebookon Orbán Viktor.