Orbán Viktor és Donald Trump magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomagot hoz létre
Nagy bejelentésre készülnek.
Orbán Viktor Facebook-oldalán jelentette be: Donald Trumppal nagy magyar–amerikai gazdasági együttműködési terv megbeszélésére készülnek, amikor holnap a miniszterelnök az Egyesült Államokba látogat.
Orbán Viktor: Ez a washingtoni találkozó célja
„Voltak szankciók, politikai jellegű szankciók, amiket Bidenék vezettek be Magyarországgal szemben. Ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni. A következő lépés a stratégiai gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal.
Ennek a második célnak az elérése érdekében megyünk.
Összeállítottuk egy nagy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomagot
– mondta a Facebookon Orbán Viktor.
