Orbán Viktor és Donald Trump magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomagot hoz létre

Nagy bejelentésre készülnek.

Orbán Viktor Facebook-oldalán jelentette be: Donald Trumppal nagy magyar–amerikai gazdasági együttműködési terv megbeszélésére készülnek, amikor holnap a miniszterelnök az Egyesült Államokba látogat.

Orbán Viktor: Ez a washingtoni találkozó célja
Orbán Viktor: Ez a washingtoni találkozó célja

„Voltak szankciók, politikai jellegű szankciók, amiket Bidenék vezettek be Magyarországgal szemben. Ezeket az elmúlt fél évben sikerült kitörölni. A következő lépés a stratégiai gazdasági együttműködés kialakítása a Trump-kormányzattal.
Ennek a második célnak az elérése érdekében megyünk.

Összeállítottuk egy nagy magyar–amerikai gazdasági együttműködési csomagot

– mondta a Facebookon Orbán Viktor.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
