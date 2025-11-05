Orbán Viktor: Holnap irány Amerika!
Szijjártó Péter tart sajtótájékoztatót, hogy mi várható.
Orbán Viktor már nagyon készül a holnapi találkozóra Donald Trump amerikai elnökkel. Több fényképet is közölt az előkészületekről, valamint Szijjártó Péter élőben tart sajtótájékoztatót a várható fejleményekről.
Az élőben közvetített sajtótájékoztatót itt lehet nyomon követni:
