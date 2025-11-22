Orbán Viktor: Egyre közelebb a budapesti békecsúcs!
Trump elnök 28 pontos béketerve fontos mérföldkő a békéhez vezető úton!
Orbán Viktor a Facebookon osztotta meg Donald Trump amerikai elnök 28 pontos béketervével kapcsolatos véleményét és azt, hogy milyen hatással lehet a budapesti békecsúcsra.
- írta Facebook videójához a miniszterelnök.
