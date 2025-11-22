RETRO RÁDIÓ

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.22. 09:36
Orbán Viktor miniszterelnök Donald Trump

Orbán Viktor a Facebookon osztotta meg Donald Trump amerikai elnök 28 pontos béketervével kapcsolatos véleményét és azt, hogy milyen hatással lehet a budapesti békecsúcsra.

Orbán Viktor: Egyre közelebb a budapesti békecsúcs! Fotó: AFP / AFP

Trump elnök 28 pontos béketerve fontos mérföldkő a békéhez vezető úton! Egyre közelebb a budapesti békecsúcs!

- írta Facebook videójához a miniszterelnök.

