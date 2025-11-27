Orbán Viktor bicskával utazna a világűrbe?
Vajon mit vinne még?
Orbán Viktor Kapu Tiborral beszélgetett, és érdekes kérdésre válaszolt. Vajon a miniszterelnök milyen tárgyakat vinne magával feltétlenül a földönkívüli utazásra?
Orbán Viktor: Bicskát a világűrbe?
Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nemrég Kapu Tiborral beszélgetett, és elárulta neki, hogy miket vinne magával a világűrbe:
- az unokái fényképét;
- a Kapu Tibortól kapott magyar zászlót, ami a világűrben is járt;
- focilabdát;
- és egy székely bicskát.
