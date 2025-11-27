RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor bicskával utazna a világűrbe?

Vajon mit vinne még?

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.27. 18:55
Orbán Viktor Kapu Tibor világűr

Orbán Viktor Kapu Tiborral beszélgetett, és érdekes kérdésre válaszolt. Vajon a miniszterelnök milyen tárgyakat vinne magával feltétlenül a földönkívüli utazásra?

Kapu Tibor és Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala
Kapu Tibor és Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Orbán Viktor: Bicskát a világűrbe?

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor nemrég Kapu Tiborral beszélgetett, és elárulta neki, hogy miket vinne magával a világűrbe:

  • az unokái fényképét;
  • a Kapu Tibortól kapott magyar zászlót, ami a világűrben is járt;
  • focilabdát;
  • és egy székely bicskát.
Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu