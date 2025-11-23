RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A baloldalt Brüsszel irányítja. Nincs ez másként a Tisza esetében sem

Új videóval jelentkezett a miniszterelnök. Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor.

Szerző: Metropol
2025.11.23.
"A baloldalt Brüsszel irányítja. Nincs ez másként a Tisza esetében sem" - hívta fel rá a figyelmet a Facebook-oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán 

Ha ők kerülnének kormányra, az irányítás valójában Brüsszel kezében kötne ki

- tette hozzá a miniszterelnök.

Brüsszelben hozták létre ezt a pártot, onnan is finanszírozzák, onnan tartják életben. Két megbízása van ennek a pártnak, ez pedig az, hogy törje meg a magyarok ellenállását a háború ügyében, és törje meg a magyarok ellenállását a migráció ügyében

- mondta el Orbán Viktor.

 

