Orbán Viktor: 1956 nem volt hiába!

Egy ötvenhatos hős kérdésére válaszolt.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.04. 17:59
Orbán Viktor Rákay Philip Október 23

Facebookon osztotta meg a miniszterelnök Rákay Philip október 23-ai beszédének részletét, amelyben a magyar hősökről beszél.


Fotó: MW

Ne felejtsük el november 4-ét sem. A napot, amely a hazaárulás, a gerinctelenség, a kommunista fondorlat és a kegyetlen túlerő szimbóluma Kádárral, Apróval, Münnichel, Biszkuval és a többi gyilkos gazemberrel. Soha ne felejtsük el, ki melyik oldalon állt.

És ne felejtsük el meghallgatni a még köztünk élő hősöket. 

- idézte a videó Rákay október 23-án elhangzott beszédét.

Az ötvenhatosok megtették Magyarországon, amit tudtak. Tehát most gondolkozzatok, hogy amire ők feláldozták az életüket, az hiába volt, vagy nem.

- idézte a videó az egyik túlélőt, amelyre Orbán Viktor így válaszolt:

1956 nem volt hiába!

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
