Orbán Viktor: 1956 nem volt hiába!

Ne felejtsük el november 4-ét sem. A napot, amely a hazaárulás, a gerinctelenség, a kommunista fondorlat és a kegyetlen túlerő szimbóluma Kádárral, Apróval, Münnichel, Biszkuval és a többi gyilkos gazemberrel. Soha ne felejtsük el, ki melyik oldalon állt.

És ne felejtsük el meghallgatni a még köztünk élő hősöket.