Orbán Viktor: 1956 nem volt hiába!
Egy ötvenhatos hős kérdésére válaszolt.
Facebookon osztotta meg a miniszterelnök Rákay Philip október 23-ai beszédének részletét, amelyben a magyar hősökről beszél.
Ne felejtsük el november 4-ét sem. A napot, amely a hazaárulás, a gerinctelenség, a kommunista fondorlat és a kegyetlen túlerő szimbóluma Kádárral, Apróval, Münnichel, Biszkuval és a többi gyilkos gazemberrel. Soha ne felejtsük el, ki melyik oldalon állt.
És ne felejtsük el meghallgatni a még köztünk élő hősöket.
- idézte a videó Rákay október 23-án elhangzott beszédét.
Az ötvenhatosok megtették Magyarországon, amit tudtak. Tehát most gondolkozzatok, hogy amire ők feláldozták az életüket, az hiába volt, vagy nem.
- idézte a videó az egyik túlélőt, amelyre Orbán Viktor így válaszolt:
1956 nem volt hiába!
