Nyilvános vécé nincs, helyette emberi ürülék van a nyílt utcán – gyomorforgató részletek

Budapest sz*rban van. És ezt most nem képletesen értjük. A Karácsony Gergely vezette fővárosban ugyanis alig vannak nyilvános vécék. Azokba pedig, amik vannak, jóérzésű ember nem megy be. A helyzet kritikussá vált, sokan a nyílt utcán végzik el a dolgukat. De az, amit most találtunk, valóban minden képzeletet felül, vagyis sokkal inkább alulmúl. A részleteket csak erős idegzetűeknek ajánljuk.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.24. 05:00
Módosítva: 2025.11.24. 11:24
nyilvános wc ürülék bűz

Ahogy mondani szokás, ha menni, kell, hát nincs mit tenni. Kivéve, ha nincs hová. Ha éppen az utcán jön rá az emberre, az, amire akkor, és ott a legkevésbé sem kéne. Merthogy nincs. Mármint nyilvános vécé. Budapesten ugyanis alig maradt. Az a néhány – és ez nem túlzás – ami van, na oda jóérzésű ember biztosan nem teszi be a lábát.

Egy átlagos nyilvános wc Budapesten
Egy átlagos nyilvános vécé Budapesten – nincs hová lépni!
Olvasói fotó

Sokan így eljutottak arra a szintre, hogy ott végzik el a dolgukat, ahol rájuk jön. 

Megrázó látvány Budapesten, emberi ürülék, ott, ahol minden nap százak sétálnak el
Fotó: Metropol

Igen, jól látják, ürülék a földön a Karácsony-féle Budapest belvárosában. Emberi ürülék, és ezt bizonyítja az, ami fölötte van. És ez már valóban minden képzeletet felülmúl. Az illető, aki itt, az utcán elvégezte el a dolgát, miután az ánuszát a puszta kezével tisztította meg, azt a falba törölte bele. Egészen megdöbbentő.

Ez pedig minden képzeletet felülmúl: az, aki itt a dolgát elvégezte, a fekáliás kezét a falba törölte
Fotó: Metropol

Szerettük volna megtudni, hogy az áldatlan állapotokról mit gondolnak a belvárosi emberek. Ugyanis a megrázó képsorokat a Corvin mozival szemben készítettük. Nekik azonban mindez nagyon is ismerős.

Nekem ezt ne mutassa meg, ez katasztrófa, látom mindenhol, kerülöm ki, mert olyan büdös van, hogy lehányom magam. Nagyon sokkal több nyilvános vécé kéne, meg ahol van, elkérnek 400 forintot

– mondja egy helyi nő.

„Sokkal több nyilvános vécé kéne!” Fotó: Metropol

Hogy az eset nem egyedi, azt mások is megerősítik, egészen elképesztő eseteket hallottunk. A szörnyűséget Bori sem akarta megnézni. 

„Nem örülünk neki nyilvánvalóan, amikor például megyek haza, és hasra esek benne, az nem jó” – mondja, majd hozzáteszi, a megoldás az lenne, hogy legyen sokkal több nyilvános vécé. 

„Megyek haza, és hasra esek benne” Fotó: Metropol

Itt volt a Liszt Ferenc téren egy nyilvános vécé, 200 forint, ha jól emlékszem, de elnyelte a pénzt, és nem engedett be

 – mondja Zeitner Tamás.

Zeitner Tamás
Fotó: Metropol

Én egyszer voltam a Rákóczi úton, nem volt túl jó élmény. Koszos volt, nem volt vécépapír

 – mondja Zeitner Benjamin.

Zeitner Benjamin

Nincs elég nyilvános vécé, és ami van, az sem alkalmas, a funkcióját tekintve. A gép nem tud visszaadni, csak bizonyos címletű fémpénzt fogad el

– mondja Szakos Annabella, aki szerint az egyetlen megoldás, ha valaki tiszta mosdót szeretne az, hogy bemegy egy cukrászdába, vagy étterembe, ahol persze rendelni kell ahhoz, hogy használhassa a mosdót.

Szakos Annabella

A prostituáltak is használják a nyilvános vécét, csak nem rendeltetésszerűen 

A Balha Lujza téren van nyilvános vécé, de talán inkább bár ne lenne. Ez a Karácsony-féle Budapest emblematikus eleme, amely átadása után gyakorlatilag naponta romlott el, nem is nagyon takarítja a főváros. 

Aki ide bemegy, az valóban nagyon el van keseredve
Fotó: Magyar Nemzet

Később az is kiderült, hogy a prostituáltak oda hordják a kuncsaftjaikat

  • Nem csak naplemente után, 
  • fényes nappal is. 

Hogy erről tud-e Karács Gergely, nem tudjuk, azt viszont igen, hogy magára a nyilvános vécére nagyon büszke. 

Karácsony Gergely büszke rá 

Ez már egy másik nyilvános vécé, amely a Tabánban van. Éles a verseny, hogy a Blaha Lujza téri, vagy ez van vállalhatatlanabb állapotban.

A nyilvános vécék egy részében a hajléktalanok élik a mindennapjaikat. Sokszor bemenni sem lehet.

 

 

