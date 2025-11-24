Nyilvános vécé nincs, helyette emberi ürülék van a nyílt utcán – gyomorforgató részletek
Budapest sz*rban van. És ezt most nem képletesen értjük. A Karácsony Gergely vezette fővárosban ugyanis alig vannak nyilvános vécék. Azokba pedig, amik vannak, jóérzésű ember nem megy be. A helyzet kritikussá vált, sokan a nyílt utcán végzik el a dolgukat. De az, amit most találtunk, valóban minden képzeletet felül, vagyis sokkal inkább alulmúl. A részleteket csak erős idegzetűeknek ajánljuk.
Ahogy mondani szokás, ha menni, kell, hát nincs mit tenni. Kivéve, ha nincs hová. Ha éppen az utcán jön rá az emberre, az, amire akkor, és ott a legkevésbé sem kéne. Merthogy nincs. Mármint nyilvános vécé. Budapesten ugyanis alig maradt. Az a néhány – és ez nem túlzás – ami van, na oda jóérzésű ember biztosan nem teszi be a lábát.
Sokan így eljutottak arra a szintre, hogy ott végzik el a dolgukat, ahol rájuk jön.
Igen, jól látják, ürülék a földön a Karácsony-féle Budapest belvárosában. Emberi ürülék, és ezt bizonyítja az, ami fölötte van. És ez már valóban minden képzeletet felülmúl. Az illető, aki itt, az utcán elvégezte el a dolgát, miután az ánuszát a puszta kezével tisztította meg, azt a falba törölte bele. Egészen megdöbbentő.
Szerettük volna megtudni, hogy az áldatlan állapotokról mit gondolnak a belvárosi emberek. Ugyanis a megrázó képsorokat a Corvin mozival szemben készítettük. Nekik azonban mindez nagyon is ismerős.
Nekem ezt ne mutassa meg, ez katasztrófa, látom mindenhol, kerülöm ki, mert olyan büdös van, hogy lehányom magam. Nagyon sokkal több nyilvános vécé kéne, meg ahol van, elkérnek 400 forintot
– mondja egy helyi nő.
Hogy az eset nem egyedi, azt mások is megerősítik, egészen elképesztő eseteket hallottunk. A szörnyűséget Bori sem akarta megnézni.
„Nem örülünk neki nyilvánvalóan, amikor például megyek haza, és hasra esek benne, az nem jó” – mondja, majd hozzáteszi, a megoldás az lenne, hogy legyen sokkal több nyilvános vécé.
Itt volt a Liszt Ferenc téren egy nyilvános vécé, 200 forint, ha jól emlékszem, de elnyelte a pénzt, és nem engedett be
– mondja Zeitner Tamás.
Én egyszer voltam a Rákóczi úton, nem volt túl jó élmény. Koszos volt, nem volt vécépapír
– mondja Zeitner Benjamin.
Nincs elég nyilvános vécé, és ami van, az sem alkalmas, a funkcióját tekintve. A gép nem tud visszaadni, csak bizonyos címletű fémpénzt fogad el
– mondja Szakos Annabella, aki szerint az egyetlen megoldás, ha valaki tiszta mosdót szeretne az, hogy bemegy egy cukrászdába, vagy étterembe, ahol persze rendelni kell ahhoz, hogy használhassa a mosdót.
A prostituáltak is használják a nyilvános vécét, csak nem rendeltetésszerűen
A Balha Lujza téren van nyilvános vécé, de talán inkább bár ne lenne. Ez a Karácsony-féle Budapest emblematikus eleme, amely átadása után gyakorlatilag naponta romlott el, nem is nagyon takarítja a főváros.
Később az is kiderült, hogy a prostituáltak oda hordják a kuncsaftjaikat.
- Nem csak naplemente után,
- fényes nappal is.
Hogy erről tud-e Karács Gergely, nem tudjuk, azt viszont igen, hogy magára a nyilvános vécére nagyon büszke.
Ez már egy másik nyilvános vécé, amely a Tabánban van. Éles a verseny, hogy a Blaha Lujza téri, vagy ez van vállalhatatlanabb állapotban.
A nyilvános vécék egy részében a hajléktalanok élik a mindennapjaikat. Sokszor bemenni sem lehet.
