Nyilvános vécé nincs, helyette emberi ürülék van a nyílt utcán – gyomorforgató részletek

Ahogy mondani szokás, ha menni, kell, hát nincs mit tenni. Kivéve, ha nincs hová. Ha éppen az utcán jön rá az emberre, az, amire akkor, és ott a legkevésbé sem kéne. Merthogy nincs. Mármint nyilvános vécé. Budapesten ugyanis alig maradt. Az a néhány – és ez nem túlzás – ami van, na oda jóérzésű ember biztosan nem teszi be a lábát.

Egy átlagos nyilvános vécé Budapesten – nincs hová lépni!

Olvasói fotó

Sokan így eljutottak arra a szintre, hogy ott végzik el a dolgukat, ahol rájuk jön.

Megrázó látvány Budapesten, emberi ürülék, ott, ahol minden nap százak sétálnak el

Fotó: Metropol

Igen, jól látják, ürülék a földön a Karácsony-féle Budapest belvárosában. Emberi ürülék, és ezt bizonyítja az, ami fölötte van. És ez már valóban minden képzeletet felülmúl. Az illető, aki itt, az utcán elvégezte el a dolgát, miután az ánuszát a puszta kezével tisztította meg, azt a falba törölte bele. Egészen megdöbbentő.

Ez pedig minden képzeletet felülmúl: az, aki itt a dolgát elvégezte, a fekáliás kezét a falba törölte

Fotó: Metropol

Szerettük volna megtudni, hogy az áldatlan állapotokról mit gondolnak a belvárosi emberek. Ugyanis a megrázó képsorokat a Corvin mozival szemben készítettük. Nekik azonban mindez nagyon is ismerős.

Nekem ezt ne mutassa meg, ez katasztrófa, látom mindenhol, kerülöm ki, mert olyan büdös van, hogy lehányom magam. Nagyon sokkal több nyilvános vécé kéne, meg ahol van, elkérnek 400 forintot

– mondja egy helyi nő.

„Sokkal több nyilvános vécé kéne!” Fotó: Metropol

Hogy az eset nem egyedi, azt mások is megerősítik, egészen elképesztő eseteket hallottunk. A szörnyűséget Bori sem akarta megnézni.

„Nem örülünk neki nyilvánvalóan, amikor például megyek haza, és hasra esek benne, az nem jó” – mondja, majd hozzáteszi, a megoldás az lenne, hogy legyen sokkal több nyilvános vécé.

„Megyek haza, és hasra esek benne” Fotó: Metropol

Itt volt a Liszt Ferenc téren egy nyilvános vécé, 200 forint, ha jól emlékszem, de elnyelte a pénzt, és nem engedett be

– mondja Zeitner Tamás.

Zeitner Tamás

Fotó: Metropol

Én egyszer voltam a Rákóczi úton, nem volt túl jó élmény. Koszos volt, nem volt vécépapír

– mondja Zeitner Benjamin.

Zeitner Benjamin

Nincs elég nyilvános vécé, és ami van, az sem alkalmas, a funkcióját tekintve. A gép nem tud visszaadni, csak bizonyos címletű fémpénzt fogad el

– mondja Szakos Annabella, aki szerint az egyetlen megoldás, ha valaki tiszta mosdót szeretne az, hogy bemegy egy cukrászdába, vagy étterembe, ahol persze rendelni kell ahhoz, hogy használhassa a mosdót.