Koncz Zsófia: Ez a tétje a Nemzeti Konzultációnak! Töltsük ki!

Arra kérek mindenkit, aki még nem tette, hogy töltse ki a nemzeti konzultációt! Ez a hét ugyanis egyértelműen megmutatta, hogy a magyar családok védelmében egyértelműen tiltakoznunk kell Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen. Mostanra világosan látszik, hogy Brüsszel még több pénzt akar behajtani, hogy tovább finanszírozza Ukrajnát és a háborút. Az Európai Bizottság elnöke a magyaroktól is több pénzt kér. Az is kiderült, hogy az eddig Ukrajnának küldött hatalmas összegek a vérontás folytatása mellett az ukrán háborús maffiához kerültek. Brüsszel mégis azt várja tőlünk, magyaroktól, hogy dobjuk össze a további támogatást. Mégpedig bármi áron. Akár hitelfelvételt, vagy adóemeléseket is elvárnak a tagállamoktól. A nemzeti kormány erre ismét nemet mond. Mi a magyar emberek pénzét a magyar családokra akarjuk fordítani, nem pedig Ukrajnára és a háborúra. De ne legyenek kétségeink, ezt idehaza sem gondolja mindenki így. Brüsszel hazai kiszolgálói soha nem mondanának nemet.

Ők végrehajtanák a brüsszeli megrendeléseket. Brüsszel hazai pártjai ott kezdenék, hogy megszüntetnék Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadóját, elvennék a családi adókedvezményeket, az édesanyák és a fiatalok személyi jövedelemadó mentességét, háromszorosára emelnék a vállalkozások társasági adóját, megadóztatnák a nyugdíjakat, valamint megszüntetnék a minden magyar családnak hatalmas segítséget jelentő rezsicsökkentést is.

Ők a magyar családok helyett Ukrajnát és a háborút támogatnák. Éppen ezért kérek mindenkit, hogy a nemzeti konzultációban tiltakozzunk minél határozottabban Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen.