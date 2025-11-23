RETRO RÁDIÓ

Koncz Zsófia: Ez a tétje a Nemzeti Konzultációnak! Töltsük ki!

Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen csak így tudjuk felvenni a kesztyűt.

Megosztás
Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.23. 08:50
Ukrajna család nemzeti konzultáció nyugdíj

Koncz Zsófia a Facebookon, videóban foglalta össze, hogy miért szükséges minél hamarabb kitölteni a Nemzeti Konzultációt: Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen csak így tudjuk felvenni a kesztyűt.

Koncz Zsófia: Ez a Nemzeti Konzultáció tétje
Koncz Zsófia: Ez a Nemzeti Konzultáció tétje. Fotó: Tumbász Hédi / Metropol

Koncz Zsófia: Ez a Nemzeti Konzultáció tétje

Arra kérek mindenkit, aki még nem tette, hogy töltse ki a nemzeti konzultációt! Ez a hét ugyanis egyértelműen megmutatta, hogy a magyar családok védelmében egyértelműen tiltakoznunk kell Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen. Mostanra világosan látszik, hogy Brüsszel még több pénzt akar behajtani, hogy tovább finanszírozza Ukrajnát és a háborút. Az Európai Bizottság elnöke a magyaroktól is több pénzt kér. Az is kiderült, hogy az eddig Ukrajnának küldött hatalmas összegek a vérontás folytatása mellett az ukrán háborús maffiához kerültek. Brüsszel mégis azt várja tőlünk, magyaroktól, hogy dobjuk össze a további támogatást. Mégpedig bármi áron. Akár hitelfelvételt, vagy adóemeléseket is elvárnak a tagállamoktól. A nemzeti kormány erre ismét nemet mond. Mi a magyar emberek pénzét a magyar családokra akarjuk fordítani, nem pedig Ukrajnára és a háborúra. De ne legyenek kétségeink, ezt idehaza sem gondolja mindenki így. Brüsszel hazai kiszolgálói soha nem mondanának nemet. 

Ők végrehajtanák a brüsszeli megrendeléseket. Brüsszel hazai pártjai ott kezdenék, hogy megszüntetnék Európa legalacsonyabb személyi jövedelemadóját, elvennék a családi adókedvezményeket, az édesanyák és a fiatalok személyi jövedelemadó mentességét, háromszorosára emelnék a vállalkozások társasági adóját, megadóztatnák a nyugdíjakat, valamint megszüntetnék a minden magyar családnak hatalmas segítséget jelentő rezsicsökkentést is. 

Ők a magyar családok helyett Ukrajnát és a háborút támogatnák. Éppen ezért kérek mindenkit, hogy a nemzeti konzultációban tiltakozzunk minél határozottabban Brüsszel háborús tervei és az adóemelések ellen.

- fejtette ki Koncz Zsófia Facebook videójában.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Metropol Google News oldalán is!

Top hírek

Hírlevél-feliratkozás

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu