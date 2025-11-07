Magyar Péter kinevettette magát: véletlenül újságírói kérdést posztolt
Ezt segítsen megfejteni valaki – kérte Hont András.
Hont András szúrta ki a Tisza Párt elnökének hibáját a közösségi oldalon. Magyar Péter a saját válasza helyett véletlenül újságírói kérdést posztolt.
„Ezt segítsen megfejteni valaki. Itt mi történik? Illetve történt, mert a Megváltó úr már cserélte a kommentjét.
Szóval
a) Messiás úr letiszasajtózta a Telexet,
b) valaki véletlenül ide másolta be egy hozzájuk intézett kérdést,
c) kommentminiszterelnök magával társalog, és erre valami miatt a Telex kommentfolyamát tartja a legmegfelelőbbnek,
d) korán volt még,
e) egymilliárdos AI, nem az ő aláírása, Tóni,
f) egyéb.”
– írja bejegyzésében Hont András.
A hibát észlelte és korrigálta is Magyar Péter, beillesztve ugyanazt a posztját, amiből a cikk született. Hont pedig erre is reagált:
Időközben ez lett, az első legalább érdekes, ez meg k…rva uncsi.
– idézi a publicista szavait a Magyar Nemzet.
