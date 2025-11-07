RETRO RÁDIÓ

Magyar Péter kinevettette magát: véletlenül újságírói kérdést posztolt

Ezt segítsen megfejteni valaki – kérte Hont András.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.07. 16:32
Hont András szúrta ki a Tisza Párt elnökének hibáját a közösségi oldalon. Magyar Péter a saját válasza helyett véletlenül újságírói kérdést posztolt.

Magyar Péter kinevettette magát: véletlenül újságírói kérdést posztolt (Fotó: AFP / afp)

„Ezt segítsen megfejteni valaki. Itt mi történik? Illetve történt, mert a Megváltó úr már cserélte a kommentjét.
Szóval
a) Messiás úr letiszasajtózta a Telexet,
b) valaki véletlenül ide másolta be egy hozzájuk intézett kérdést,
c) kommentminiszterelnök magával társalog, és erre valami miatt a Telex kommentfolyamát tartja a legmegfelelőbbnek,
d) korán volt még,
e) egymilliárdos AI, nem az ő aláírása, Tóni,
f) egyéb.”

– írja bejegyzésében Hont András.

A hibát észlelte és korrigálta is Magyar Péter, beillesztve ugyanazt a posztját, amiből a cikk született. Hont pedig erre is reagált:

Időközben ez lett, az első legalább érdekes, ez meg k…rva uncsi.

– idézi a publicista szavait a Magyar Nemzet.

 

