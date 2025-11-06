Kiderült, milyen állapotban van az Erzsébet híd és a Szabadság híd

A hidak nemcsak városképi ékkövek, hanem a főváros közlekedésének ütőerei is. A hidak állapota nagyon eltérő. a BP Műhely szakértői a tél közeledtével, arra voltak kíváncsiak, hogy a fagyokat hogy fogják viselni. Elöző alkalommal három nagy Duna-hidat vettek górcső alá, most két másikat is kielemeztek.

A hidak közül az Erzsébet híd van az egyik legjobb állapotban Fotó: Calos Munoz / 123RF

Erzsébet híd

Az Erzsébet híd újjáépítése a II. világháború után, 1961 és 1964 között zajlott, modern függőhídként, az eredeti alapokra építve, de korszerű szerkezeti megoldásokkal. Eredetileg irányonként két forgalmi sávval és középen villamospályával rendelkezett. A villamosok dinamikus terhelése miatt azonban a pályalemezek repedezni kezdtek, ezért a metróvonal elkészültével megszüntették a villamosforgalmat a hidon. Megtudtuk: az évtizedek során több nagyobb felújításon is átesett a híd: 1985-ben, 1990-ben, 1992-ben, 1997-ben, 1998-ban és 2001-ben is végeztek rajta műszaki korszerűsítéseket, többek között dilatációs cserét, korlát- és járdaátalakítást, kábelvizsgálatokat és új mázolásokat.

A legutóbbi beavatkozás 2018–2020 között történt, amikor a fővárosi hőgyűrű részeként távhővezetéket szereltek a híd aljára. Egyes szakértők szerint emiatt a jelenlegi szerkezet már nem lenne alkalmas villamospálya viselésére. Tehát jelenleg az Erzsébet híd alapvetően jó állapotban van, csak kisebb javításokat igényel, például a kábelvégek korrózióvédelmét és a kopóréteg cseréjét.

Összértékelés: 10/8

Szabadság híd



A Szabadság híd eredeti neve Ferenc József híd volt, 1896-ban készült el, a millenniumi ünnepségek idején. A II. világháborúban súlyosan megsérült, de 1946 augusztusára már helyreállították, így ez volt az első újjáépített Duna-híd Budapesten. A legutóbbi nagyfelújítás 2007 és 2009 között történt. Az átkelőt 15 hónapra lezárták, a munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbeton pályákat, felújították a pilléreket, a hídfőket, a járdát és a villamospályát, valamint kiépítették a díszkivilágítást is.

A Szabadság híddal sincsenek problémák Fotó: 123RF

Most a híd szerkezete stabil, jó műszaki állapotban van. A közeljövőben csak kisebb korrózióvédelmi és saruigazítási munkák szükségesek.

Összértékelés: 10/9