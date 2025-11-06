RETRO RÁDIÓ

Kiderült, milyen állapotban van az Erzsébet híd és a Szabadság híd

A főváros meghatározó elemei a Duna-hidak, de nem csak esztétikailag, hanem a városi közlekedést is befolyásolja az állapotuk. A hidak állapotfelmérést kezdték el a BP Műhely szakértői, most két hidat elemeztek ki.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.11.06. 15:17
Módosítva: 2025.11.06. 15:19
A hidak  nemcsak  városképi ékkövek, hanem a főváros közlekedésének ütőerei is. A hidak állapota nagyon eltérő.  a BP Műhely szakértői  a tél közeledtével, arra voltak kíváncsiak, hogy  a fagyokat hogy fogják viselni. Elöző alkalommal  három nagy Duna-hidat vettek górcső alá, most két másikat is kielemeztek. 

hidak
A hidak közül az Erzsébet híd van az egyik legjobb állapotban Fotó: Calos Munoz / 123RF

 

Erzsébet híd

 

Az Erzsébet híd újjáépítése a II. világháború után, 1961 és 1964 között zajlott, modern függőhídként, az eredeti alapokra építve, de korszerű szerkezeti megoldásokkal. Eredetileg irányonként két forgalmi sávval és középen villamospályával rendelkezett. A villamosok dinamikus terhelése miatt azonban a pályalemezek repedezni kezdtek, ezért a metróvonal elkészültével megszüntették a villamosforgalmat a hidon. Megtudtuk: az évtizedek során több nagyobb felújításon is átesett a híd: 1985-ben, 1990-ben, 1992-ben, 1997-ben, 1998-ban és 2001-ben is végeztek rajta műszaki korszerűsítéseket, többek között dilatációs cserét, korlát- és járdaátalakítást, kábelvizsgálatokat és új mázolásokat.

A legutóbbi beavatkozás 2018–2020 között történt, amikor a fővárosi hőgyűrű részeként távhővezetéket szereltek a híd aljára. Egyes szakértők szerint emiatt a jelenlegi szerkezet már nem lenne alkalmas villamospálya viselésére. Tehát jelenleg az Erzsébet híd alapvetően jó állapotban van, csak kisebb javításokat igényel, például a kábelvégek korrózióvédelmét és a kopóréteg cseréjét.

Összértékelés: 10/8

 

Szabadság híd
 

A Szabadság híd eredeti neve Ferenc József híd volt,  1896-ban készült el, a millenniumi ünnepségek idején. A II. világháborúban súlyosan megsérült, de 1946 augusztusára már helyreállították, így ez volt az első újjáépített Duna-híd Budapesten. A legutóbbi nagyfelújítás 2007 és 2009 között történt. Az átkelőt 15 hónapra lezárták, a munkálatok során megerősítették az acélszerkezetet és a vasbeton pályákat, felújították a pilléreket, a hídfőket, a járdát és a villamospályát, valamint kiépítették a díszkivilágítást is.

Budapest, Hungary - 24 March, 2018: The Freedom Bridge (Szabadság híd) is on the Danube connecting Buda and Pest. Exceptionally open to pedestrians and stationary to the traffic of cars
A Szabadság híddal sincsenek problémák Fotó: 123RF

 Most a  híd szerkezete stabil, jó műszaki állapotban van. A közeljövőben csak kisebb korrózióvédelmi és saruigazítási munkák szükségesek.

Összértékelés: 10/9

A szakértők megállapították: mindkét vizsgált híd szerkezeti szempontból biztonságos és jól karbantartott. Az Erzsébet híd esetében a jövőben várható néhány kisebb felújítás, míg a Szabadság híd a legutóbbi rekonstrukció óta az egyik legjobb állapotú Duna-hídnak számít.

Nem minden budapesti híd van ilyen jó állapotban.  Három állapota is aggasztó, ime a videó:

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
