Nem lesz éjféli zárás a bulinegyedben, Niedermüllerék ismét a kocsmakartell mellé álltak

Niedermüllerék végleg a bulibárók oldalára álltak. Nem lesz éjféli zárás a sétálóutcákban.

Az erzsébetvárosi Fidesz-KDNP frakció kezdeményezte, hogy a sétálóutcákban vezessük be az éjféli zárórát, amit Niedermüller Péter és az erzsébetvárosi baloldal név szerinti szavazáson elutasított.

Már mindenki belátja, hogy Belső-Erzsébetvárosban változásra van szükség, csak Niedermüllerék védik körömszakadtáig a vendéglátós nagyvállalkozók érdekeit az itt élőkkel szemben. Korábban már átjátszották az éjfél utáni nyitvatartási engedélyek kiadásának jogát a bulibárók egyesületének. Néhány hete pedig a kerületi idősek klubját adták bérbe vendéglátás céljára ugyanennek az érdekkörnek.

A helyzet annyira tarthatatlanná vált, hogy a Belső-Erzsébetvárosban élő két rabbi kezdeményezte a kerületrész elszakadását Erzsébetvárostól.

Niedermüller, Karácsony és a Tisza pedig ahelyett, hogy az itt élő emberek kérését meghallgatnák kizárólag a legnagyobb bulibárók érdekeit figyelembe véve, idén nyáron sétálóutcákat alakítottak ki Erzsébetvárosban, ami csak olaj volt a tűzre. A sétálóutcákban még nagyobb lett a kosz, a zaj és a káosz. A problémát a gyökerénél kell kezelni, ezért kértük, hogy a sétálóutcákban vezessük be az egységes éjféli zárórát, amit Niedermüller és a baloldali képviselők leszavaztak.

Világosan látszik, hogy Niedermüllerék újra becsapták az Erzsébetvárosban élőket és végérvényesen a bulibárók oldalára álltak. Át akarják játszani egész Belső-Erzsébetvárost a romkocsma-kartellnek.