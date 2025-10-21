RETRO RÁDIÓ

Orbán Viktor: A Tisza új őrülete, a nyugdíjadó

Folytatnák a baloldali hagyományt.

Minél többet tudunk meg a Tisza programjáról, annál biztosabb, hogy már megint egy olyan párttal van dolgunk, amely folytatja a baloldali hagyományt – hívta fel a figyelmet Orbán Viktor. Szerinte nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják.

A miniszterelnök emlékeztetett: a Tisza és a mögötte felsorakozott baloldali szakértői csapat lassan a brüsszeli jelentésekből ismert összes javaslat mellett hitet tesz. Progresszív adóemelés, elkaszált rezsicsökkentés, megemelt társasági adó, és most a legújabb őrület: a nyugdíjak megadóztatása.

Szerintük ettől lesz majd jobb az országnak. Majd egyszer – mutatott rá a kormányfő.
Degresszió, progresszió, agresszió – sorolta a miniszterelnök a Tisza Párt kapcsán felmerült fogalmakat. Hangsúlyozta: a magyar gazdaságpolitikának nem Brüsszel, hanem a magyar emberek érdekeit kell szolgálnia.

Szerintünk nem attól lesz jó vagy rossz a magyar gazdaságpolitika, ha Brüsszelben megtapsolják. A magyar gazdaságpolitika akkor jó, ha a magyar emberek jólétét szolgálja.

Akkor jó, ha a melósokat és a cégeket nem adóztatjuk agyon. Akkor jó, ha az energiaárakat féken tartjuk. És akkor jó, ha a nyugdíjak értékét kiszámítható módon megőrizzük, és erőnkhöz mérten emeljük – jelentette ki Orbán Viktor. 

 

