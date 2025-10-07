Lánczi Tamás: Ismételten felszólítjuk Magyar Pétert

Áll a bál a Tisza Párt adatszivárgási botránya miatt. A történteket súlyosbítja az, amiről Lánczi Tamás, a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke írt a Facebook-oldalán. „Egy hónappal ezelőtt a Szuverenitásvédelmi Hivatal világos kérdéseket tett fel a Tisza pártnak. A Hivatal arra volt kíváncsi, hogy kik, hol és miből fejlesztették a párt adatgyűjtő applikációját, ugyanis felmerült a gyanú, hogy külföldiek vehettek részt a létrehozásában, illetve hozzáférhettek magyar emberek adataihoz. Magyar Péter megtagadta a válaszadást. A tegnapi napon az is érthetővé vált, hogy miért. Több jel mutat arra, hogy egy olyan cég fejlesztette az applikációt, amely kapcsolatban állhat ukrán nemzetbiztonsági szervekkel. Tegnap az is nyilvánvalóvá vált, hogy a Tisza nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről, ami a rendszerváltás utáni egyik legnagyobb, személyes adatokkal történő visszaéléshez vezetett.”

Magyar Péter megtagadta a válaszadást a Szuverenitásvédelmi Hivatal által feltett kérdésekre (Fotó: MW)

Majd így folytatja Lánczi Tamás, aki posztjában megjelölte Magyar Pétert: „Az, hogy magyar emberek személyes adatai nyilvánosságra kerültek, lehetőséget teremt külföldi politikai befolyásolási kísérletek, dezinformációs kampányok és választási beavatkozások végrehajtására. Továbbá adathalászok és hekkerek célpontjaivá teszi az adatszivárgásban érintett magyar embereket. Súlyosbítja a helyzetet, hogy az applikáció jelenleg is elérhető, az adatgyűjtést a Tisza párt a botrány ellenére sem állította le.”

Nyílt levelét végül így zárja a Szuverenitásvédelmi Hivatal elnöke:

„Ismételten felszólítjuk Magyar Pétert, hogy haladéktalanul válaszoljon a kérdéseinkre:

– Kik vettek részt az alkalmazás fejlesztésében?

– Hogyan kerültek kapcsolatba Miroslav Tokarral és a PettersonApps nevű ukrán céggel?

– Hogyan fordulhatott elő, hogy a magyar emberek érzékeny adatai nyilvánosságra kerültek?

– Miért nem állították le az adatgyűjtést az eset után?”