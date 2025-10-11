Hullanak szét a Tisza-szigetek

Az elkeseredett Magyar Péter hívek feloszlatják őket...
"Nem tudunk és nem akarunk olyan környezetben dolgozni, ahol az alapvető emberi értékek, mint a kölcsönös tisztelet és a konstruktív együttműködés, hiányoznak, és a belső ellentétek mindent felülírnak"- írta az egyik feloszlott Tisza-sziget vezetője.
Aztán újabb részletekkel szolgált:
Ez megjelenhet szóbeli bántalmazásban, gúnyolódásban, fontos információk visszatartásában, a munkatársak elszigetelésében, vagy épp megalázó feladatok adásában. A célja, hogy ellehetetlenítse a munkát, lerombolja az érintettek önbecsülését, és végül kiszorítsa őket a szervezetből.
Nem tudok, tudunk már hitelesen részt venni egy olyan mozgalomban, ahol ilyen belső feszültségek és akár etikátlan viselkedések dominálnak, ahol hiányzik az az egység, ami valóban az ország érdekeit szolgálná.
Aztán jöttek sorra a kommentek:
Örülök,még idejében fel nyílt a szemetek.
Ha változtatni akartok olyat válaszatok aki titeket képvisel .
Be se kellett volna lépni, de kinyílt a szeme
Le a kalappal az őszinte és becsületes visszavonulás miatt! Így kell ezt! Én ellenzéki vagyok, de nekem már tavaly tavasztól bűzlött ez az egész TiSza-szekta. Aztán az Ön tisztességes posztjának i-jére a rosszindulatúan kommentelő Magyar Péter tette fel a pontot az Ön által bírált mobbing folytatásával. Bízom benne, hogy részben az Ön posztjának hatására is minél több mostani TiSza-követő szeme felnyílik és kiábrándultan faképnél hagyják a harsogó MP-t. További sok sikert Önnek az életben,
És aztán szokás szerint beindultak az elvakult Magyar Péter hívek:
