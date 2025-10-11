Hullanak szét a Tisza-szigetek

Le a kalappal az őszinte és becsületes visszavonulás miatt! Így kell ezt! Én ellenzéki vagyok, de nekem már tavaly tavasztól bűzlött ez az egész TiSza-szekta. Aztán az Ön tisztességes posztjának i-jére a rosszindulatúan kommentelő Magyar Péter tette fel a pontot az Ön által bírált mobbing folytatásával. Bízom benne, hogy részben az Ön posztjának hatására is minél több mostani TiSza-követő szeme felnyílik és kiábrándultan faképnél hagyják a harsogó MP-t. További sok sikert Önnek az életben,