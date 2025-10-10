Tiszások bizalmas adatai foroghatnak ukrán kézen

Kocsis Máté ironikus bejegyzést tett közzé a minap a Facebookon. Szerinte óriási siker a Tisza-applikáció, mert már 300 ezer magyar ember érzékeny adatai vannak egy ukrán cégnél. Mint ismert, hétfőn újabb súlyos adatszivárgási botrány rázta meg a Tisza Pártot, amelyben közel húszezer Tisza-szigetes felhasználó adatai kerültek nyilvánosságra. Az ügyben ráadásul egy ukrán szál is felmerült: az Index írta meg, hogy egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott a Tisza Párt Tisza Világ alkalmazásának fejlesztésén.

A több mint száz embert foglalkoztató ukrán informatikai cég többek között éppen mobilalkalmazások fejlesztésére specializálódott. A vállalat vezérigazgatója, Oleh Ostroverkh Volodimir Zelenszkij támogatója és egy civil szervezeten keresztül közreműködhet az ukrán hadsereg drónfejlesztési törekvéseiben.

A Tisza Párt hazudozik

Az adatszivárgási botrány kapcsán Magyarék napokig hallgattak, és azt állították, nem történt semmilyen adatszivárgás, ám kedden már a balliberális média is elkezdte felhívogatni az illetékeseket, így Magyar Péternek nem volt más választása, szerdán egy Facebook-bejegyzés végén beismerte: „a Tisza Világ elleni támadás, mások adatainak nyilvánosságra hozatala súlyos bűncselekmény. (…) Rövidesen minden Tisza-sziget tagot és önkéntest külön levélben tájékoztatunk a további teendőkről.”

Magyarék végül ezt a levelet küldték a felhasználóiknak:

Ezt a levelet küldte ki a Tisza párt Fotó: Mandiner

A tiszás levélben arról írnak, hogy eddig is lehetett az applikációt inkognitó módban használni, ám a probléma ezzel az volt, hogy ha valaki így használta az alkalmazást, akkor nem tudott kapcsolódni a többi felhasználóhoz. A levélben azt is közlik, hogy hamarosan bevezetnek egy új módot a kapcsolódásra más felhasználókkal, de az egyelőre nem készült el.

A Tisza Párt nem gondoskodott a rábízott adatokról

A Szuverenitásvédelmi Hivatal szerint a Tisza Párt nem gondoskodott a rábízott adatok védelméről és biztonságáról a mobilalkalmazásában, ami az egyik legnagyobb személyes adatokkal való visszaéléshez vezetett a rendszerváltás óta.