A mintavételi hibahatárt meghaladó, 5 százalékpontos kormánypárti népszerűségi előny hátterében a Tisza Párt utóbbi hetekben kirobbant botrányai, adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei, valamint Magyar Péter megítélésének romlása állhat, amit a budapesti békecsúcs híre tovább alakíthat - írja az Alapjogokért Központ.

Erős kampánystart után stabilan vezet a Fidesz Fotó: Alapjogokért Központ

Az egyik oldalon átgondolt nemzetpolitika: édesanyáknak járó SZJA-kedvezmények, a fiatalok számára kedvezményes lakásvásárlási feltételeket lehetővé tevő Otthon Start Program, szépkorúak számára élelmiszer-utalvány, fix 3 százalékos kamatozású beruházási kkv-hitel és béke-orientált külpolitika. A másik oldalon brüsszeli megszorító csomag: brutális SZJA-emelés, kórház- és iskolabezárások, gyanús ukrán kapcsolat, adatszivárgási botrány és háborús készülődés.

Alapjogokért Központ: Stabilan vezet a Fidesz

Már csak fél év van hátra a 2026-os országgyűlési választásokig, így minden politikai formáció igyekszik a maga javára billenteni a választói mérleg nyelvét. A Fidesz-KDNP stabilan őrzi kedvező pozícióját az egyre élesedő kampányban, ellenben a Tisza Párt folyamatos botrányai miatt képtelen előre lépni.

A politikai és napirenduralási verseny nyár óta a Tisza Párt számára kedvezőtlen, míg a kormányoldal számára kedvező fordulatokat hozott. Amíg Magyar Péter a Ruszin-Szendi Romuluszhoz kapcsolódó fegyverviselési és sorkatonaság visszaállítására vonatkozó ukránpárti javaslatai, Tarr Zoltán választási programot eltitkolni kívánó nyilatkozata, valamint a Tisza Világ applikáció adatszivárgásán túl az adóemelési és nyugdíjcsökkentési tervei miatt kénytelen magyarázkodni, addig a Fidesz-KDNP több évtizedes kormányzási tapasztalatai mutatkoznak meg abban a következetes szakpolitikai intézkedéscsomagban, mely az eddigi kampányát jellemezte.

Az Otthon Start Program, a brüsszeli háborúpárti nyomásgyakorlás ellenére létrejövő Budapest Békecsúcs, a három-, és hamarosan a kétgyermekes anyáknak járó SZJA-mentesség, valamint a családi adókedvezmények bővítése mellett sikeresen zajlik az online térben történő jobboldali építkezés is a Digitális Polgári Körök által. A kormánypártok népszerűsége mögött nemcsak az említett belpolitikai sikerek, hanem az egyre bizonytalanabbá és veszélyesebbé váló geopolitikai helyzet higgadt kezelése iránti választói bizalom is áll.