Adatszivárgás: Megijedtek és zavarban vannak a tiszások. Általános döbbenet!

Nem értik, hogy kerültek adataik ukrán kézre.
A tiszások körében zavart, bosszankodást és döbbenetet tapasztaltak a Magyar Nemzet újságírói, akik felhívták őket. Volt, aki csak tőlük tudta meg, hogy legfontosabb személyes adatai nyilvánosak lettek. A személyes adatok abból a telefonos applikációból kerültek ki, amelyet szeptemberben mutattak be, és amely fontos szerepet játszhat Magyar Péterék jövő évi kampányában.
A telefonos applikációt – sajtóhírek szerint – ukránok fejleszthették, és az adatbázis szerint az egyik adminja, kezelője is ukrán. Ezek szerint az ukránok nemcsak a Tisza Párt telefonos applikációjának kialakításában, de a működtetésében is részt vehetnek.
Láthatóan zavart okoz a Tisza szimpatizánsai körében, hogy tömegével szivárogtak ki a személyes adataik, amelyeket a Tisza Világ nevű mobilapplikációban adtak meg. Egy nyilvánosan elérhető linken mintegy húszezer felhasználónak találhatók olyan személyes adatai, mint a neve, e-mail-címe és telefonszáma, adott esetben lakcíme és az anyja neve. Sőt az is megtalálható a felületen, hogy melyik egyéni választókerületbe tartoznak az adatszivárgás áldozatai.
Hogy ellenőrizzék a történéseket, Magyar Nemzet munkatársai tegnap telefonon kerestek meg a listán szereplő több személyt, majd százával küldtek e-mailt is más érintetteknek. Írásbeli megkereséseikre folyamatosan érkeznek a reakciók.
Sok válaszból érzékelhető az adatszivárgás miatti döbbenet, bár jellemzően nem kívántak részletekbe menően nyilatkozni.
Figyelemre méltó, hogy számos Tisza-szimpatizáns az adatszivárgás utáni napon sem volt tisztában a történtekkel. Többen csak azután hitték el, hogy valóban kikerültek az internetre a személyes adataik a Tisza alkalmazásáról, hogy elküldték nekik a linket, amelyen ma is megtalálhatók az adatok. Ketten is felháborodva kérték számon, hogy a világhálón bárki számára elérhetővé váltak a róluk szóló bizalmas információk. Holott a Tisza Párt adatszivárgásához nyilvánvalóan semmi köze a Magyar Nemzetnek.
„Meglepve tapasztaltam, hogy ezen az e-mail-címen keresett meg, amelyet soha nem adtam meg önnek, sem az ön által képviselt szerkesztőségnek. Tudomásom szerint ez az e-mail-cím egy korábbi adatszivárgás során került illetéktelenekhez, így különösen aggályosnak tartom, hogy ön ezt kapcsolatfelvételre használta” – írta a Gábor névre hallgató férfi, aki a laptól várta, hogy töröljék a kikerült adatait. A Gyula nevű felhasználó szintén a korábbi adatszivárgásra hivatkozott, emellett mindketten azzal fenyegetőztek, hogy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulnak az ügy kivizsgálása érdekében.
Azt majdnem minden válaszoló elismerte, hogy nem örül a történteknek, de arra is volt néhány példa, hogy valaki a Tisza Párt sajtókapcsolatához irányították az újságírókat.
„Bosszant a dolog, de nem tudok ezzel mit kezdeni. Magyarország, így szeretlek” – ezt még hétfőn, az adatszivárgás napján nyilatkozta például egy Béla nevű férfi, akit akkor a nyilvánosságra került adatok közt megtalálható telefonszámán értünk el. Egy másik érintett, Tímea nem cáfolta, de nem kívánta kommentálni a történteket, megint másikuk, Andrea pedig csupán annyit mondott, hogy nincs titkolnivalója. Egy másik nyilatkozót, Lászlót zavarja az adatszivárgás, ám reménykedik abban, hogy a problémát mielőbb megoldják. Egy Nóra nevű nő úgy reagált, meglepte, hogy kiszivárogtak a személyes adatai, és először azt kérdezte, kik és mire használhatják a bizalmas információkat. Ám némi gondolkodás után arra jutott, hogy nem zavarja a dolog. Szerinte más applikációkból is szivároghatnak ki adatok. Nem úgy egy Tamás nevű megszólaló, aki szintén megütközött az adatszivárgáson.
A súlyos adatszivárgási botrányról elsőként beszámoló Index a hétfői cikkében arra is kitért, hogy a tiszás mobilalkalmazás fejlesztésén egy ukrán cég, a PettersonApps dolgozhatott. Az ukrán közreműködést erősíti, hogy a kiszivárgott adatbázisban szerepelnek az applikáció hét adminjának adatai is. Ők olyan személyek – írták a cikkben –, akik hivatalosan is korlátlan hozzáféréssel rendelkeznek az alkalmazásban megtalálható adatokhoz.
Egyikük Radnai Márk, a Tisza Párt alelnöke, másikuk viszont egy bizonyos Miroslav Tokar, aki a LinkedIn-profilja szerint ungvári illetőségű, webfejlesztőként dolgozik a már említett a PettersonAppsnél. A vállalkozás többek között mobilalkalmazások fejlesztésével foglalkozik.
Amennyiben az ukrán vállalkozás készítette Magyar Péterék telefonos alkalmazását, vagy dolgozott annak kifejlesztésén, az Index szerint akár annak lehetősége is felmerülhet, hogy a magyar felhasználók személyes adatai Ukrajnába kerülhettek. Hozzá kell tenni, hogy Magyarék – akárcsak az adóemelési tervek kapcsán – most is tagadnak.
Érdemes felidézni, hogy nem ez az első adatszivárgási botrány Magyar Péterék háza táján. Júniusban is nyilvánosságra került egy lista, az több mint 560 ember nevét és számos személy adatát tartalmazta osztályozó és olykor becsmérlő megjegyzések kíséretében. Ezekből a jórészt elkötelezett személyekből próbálta akkor a Tisza a digitális kommandóját kialakítani. A botránynak és Magyar Péterék arra adott magyarázkodásának robbanásszerű visszhangja volt a párt szimpatizánsainak körében.
