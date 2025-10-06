Miután az Index leleplezte, hogy egy ukrán cég fejleszthette Magyar Péterék telefonos alkalmazását, és onnan több tízezer ember személyes adata szivároghatott ki, az ezt igazoló link időszakosan elérhetetlenné vált. Az Index értékelése szerint oldalt túlterheléses támadás érhette annak érdekében, hogy a tiszás adatszivárgást bizonyító adatok elérhetetlenné váljanak.

Túlterheléses támadás: elkezdték eltüntetni a tiszás adatszivárgás nyomait

Az index beszámolója szerint a tiszás adatszivárgást bizonyító honlapon a következő hibaüzenet fogadja az oldalra látogatókat:

„A probléma oka valószínűleg egy olyan túlterhelt háttérfeladat, adatbázis vagy alkalmazás, amely megterheli a host szerver erőforrásait.”

Az index értékelése szerint ennek a hibaüzenetnek az oka az lehet, hogy ismeretlenek terheléses támadással akarják lehetetlenné tenni, hogy mindenki számára megismerhetők legyenek a tiszás adatszivárgás részletei. De az is egy magyarázat lehet, hogy az időszakosan elérhetetlen linken tényleges technikai probléma merült fel. Igaz, ennek a valószínűsége jelentősen kisebb – olvasható a Riposton.

Ez a hibaüzenet fogadja a tiszás adatszivárgást rögzítő honlapra látogatókat (Forrás: Index)

A Tisza adatszivárgási botránya hétfő reggel robbant ki, miután az Index megírta: a párt „Tisza Világ” nevű alkalmazásából több mint 18 ezer felhasználó neve, lakcíme, e-mail címe, telefonszáma és tartózkodási helye vált nyilvánossá. Köztük az adminok, például Radnai Márk alelnök adatai is kiszivárogtak.

Az Index szerint az app fejlesztésében az ukrán PettersonApps cég is részt vehetett, amely az ukrán hadsereggel is kapcsolatban áll. A szivárgott adatok Ukrajnába kerülhettek, ami különösen kínos a pártnak, hiszen korábban is gondja volt a személyes adatok biztonságos kezelésével.