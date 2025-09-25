Szentkirályi: Vitézy Dávidnak és Karácsony Gergelynek is fáj az Otthon Start program sikere

„Már 15 ezren igényelték és szívből javaslom mindenkinek – startolj rá te is!” – írja Szentkirályi Alexandra friss Facebook-bejegyzésében, melyből kiderül, nem mindenkinek tetszik ez a remek lehetőség.

Szentkirályi Alexandra: „Vitézy Dávidnak és Karácsony Gergelynek is fáj az Otthon Start program sikere” (Fotó: Bors)

„Vitézy Dávidnak és Karácsony Gergelynek is fáj az Otthon Start program sikere” – jelenti ki a budapesti Fidesz elnöke, fővárosi közgyűlési frakcióvezetője. „Nagyon nem szép és alattomos húzásnak tartom, amit Vitézy csinál. Azzal kalapozza a lájkokat és »szól be», hogy majd csak a befektetőknek szóló 30 négyzetméteres lakások épülnek az Otthon Starttal. Hogy ezt honnan szedi? Nem hülye ő, csak szándékosan ferdít. A jogszabályban egyszer szerepel a »30 négyzetméter« fogalom, ahol előírják, hogy ha ennél kisebb lakás épül, kell egy kis tárolásra alkalmas előszobában hely egy szekrénynek. És ennyi a sztori. Innen jött a nagyhalál, a kiborulás. Téboly.”

– írja Alexandra.

Majd így folytatja: „Az Otthon Start programnak nincs se minimum, se maximum alapterületi megkötése. 100 millióig lakást, 150 millióig házat és mindkettőnél másfél milliós négyzetméterár-korlátig; akkora ingatlant veszel, amekkorát csak tudsz. Azt pedig különösen aljasnak tartom, hogy a »Szerintetek 30 négyzetméteres lakás mire jó« kezdetű kérdéssel hergel. Rengetegen nőttünk fel kis lakásokban testvérekkel is. Egy pályakezdő fiatal pedig egy 30 négyzetméteres saját stúdiónak vagy garzonnak is nagyon örül, és most végre meg is szerezheti.”

Szentkirályi Alexandra rámutat, innen szedi Vitézy a „harminc négyzetméterezést":

„‎(9) A lakások kialakítása esetén a TÉKA 126. ش (5)-(9) bekezdésében rögzített kikötéseket a lakások területétől függetlenül az alábbi

eltérésekkel kell figyelembe venni: a) lakószoba minimális hasznos alapterülete 8 m², b) lakás legalább egy lakószobájának minimális mérete 16 m², c) tároló- és háztartási helyiség kialakítása nem kötelező, d) a legfeljebb 30 m2 hasznos alapterületű lakásban olyan előteret vagy előszobát kell kialakítani, amelyben egy legalább 0.60 0.60 méter alaprajzi méretű. 2,20 méter magas szekrény elhelyezhető.‎”‎