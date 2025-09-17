Gulyás Gergely: Az adórendszer megváltoztatása Brüsszel érdeke, embereik is vannak rá Magyarországon

Elfogadhatatlan, hogy választás után mindent lehet. További részletek derültek ki a közeledő Nemzeti Konzultációról a szerdai kormányinfó alapján.
Elfogadhatatlan az a vélemény, hogy választás után mindent lehet, Gyurcsányék annyival voltak ügyesebbek, hogy a választás után buktak le – jelentette ki a kormányszóvivő a szerdai kormányinfó alkalmával Tarr Zoltán lebukására célozva. További részletek derültek ki a közeledő Nemzeti Konzultációról.
A kormány a múlt heti bejelentésnek megfelelően nemzeti konzultáció indul az adórendszerről - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a Kormányinfó alkalmával.
Gulyás Gergely kiemelte: nagyon fontos közéleti vita az, hogy milyen adórendszerünk legyen, és semmiféleképpen nem engedhető meg olyan álláspont, amely ezeket az elképzeléseket el akarja titkolni, azt hirdetve, hogy a választások után bármit lehet. Ezért fontos tisztázni azt, hogy a magyar választópolgárok támogatják-e továbbra is az alacsony, egykulcsos személyi jövedelemadót, vagy egy többkulcsos adórendszerben gondolkodnak, szintén kulcsfontosságú a családi adókedvezmény megőrzése és fenntartása - mutatott rá.
A kormány szerint a többgyermekes édesanyák és 25 év alatti fiatalok szja-mentessége olyan vívmánya a mai magyar adórendszernek, amelynek fenntartása kiemelkedően fontos, de azt látni, hogy ezzel ellentétes vélemények és elvárások is vannak - jelezte. Hozzátette, a társasági adókulcs Magyarországon szintén egykulcsos és alacsony, ezzel kapcsolatosan is vannak közéleti viták és ellentétes elképzelések. Politikai alakulatoktól, pártoktól pedig, ha brüsszeli megrendelést akarnak teljesíteni, akkor az a vélemény elfogadhatatlan, hogy most ne beszéljünk ezekről, a választás után majd mindent lehet - hangsúlyozta Gulyás Gergely.
Ezzel ellentétes elképzeléseket is képviselnek a magyar közéletben, erről is fontos megkérdezni a magyarok véleményét. A mostani adórendszer megváltoztatása Brüsszel érdeke, ehhez vannak emberei is Magyarországon.
Brüsszel hosszú ideje a mostani adórendszer felszámolását szeretné, és ennek vannak Magyarországon is követői, ezért is fontos ez a vita. Ráadásul a közteherviselés mindenkinek fontos
- mondta Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfó alkalmával.
Elindult a kérdőívek nyomtatása, postázásuk pedig október elején kezdődik - mondta a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára szerdán feltöltött videóban.
Hidvéghi Balázs elmondta: azért szerveznek konzultációt az adókról, mert "Brüsszel adóemeléseket követel, és az őt kiszolgáló hazai ellenzék arra készül, hogy valóban meg is emelje az adókat".
"És ami még durvább, ezeket az adóemelési terveket el akarják titkolni a magyar emberek elől" - tette hozzá. Megjegyezte: ez a napnál világosabban kiderült abból a felvételből, ahol "Magyar Péter embere, Tarr Zoltán elmondta, hogy ezekről a dolgokról most nem szabad beszélniük, de majd a választások után mindent lehet".
Hidvéghi Balázs hangsúlyozta: "a tét óriási, és ez mindenkit érint".
Kiemelte: a kormány továbbra is elkötelezett az alacsony adók mellett.
"Mi meg akarjuk tartani az Európában rekordalacsony személyi jövedelemadót, mi továbbra is fenn akarjuk tartani a családi adókedvezményeket, az alacsony társasági adót és a rezsicsökkentést. Mindez veszélybe kerül akkor, ha a magyar ellenzék, brüsszeli nyomásra, végrehajtja az adóemeléseket" - fogalmazott.
Hozzátette: "Ne engedjük, hogy így legyen! Ne engedjük, hogy átverjenek! Ne engedjük, hogy a pénzünket az ukrán háború finanszírozására költsék!"
Az államtitkár tájékoztatása szerint a konzultációs ívek postázása október elején indul.
"Vegyünk részt a konzultációban, és tiltakozzunk az adóemelések ellen" - mondta Hidvéghi Balázs.
Nem akar lemaradni a Metropol cikkeiről? Adja meg a nevét és az e-mail címét, és mi hetente három alkalommal elküldjük Önnek a legjobb írásokat!Feliratkozom a hírlevélre
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.