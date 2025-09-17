Gulyás Gergely: Az adórendszer megváltoztatása Brüsszel érdeke, embereik is vannak rá Magyarországon

Elfogadhatatlan az a vélemény, hogy választás után mindent lehet, Gyurcsányék annyival voltak ügyesebbek, hogy a választás után buktak le – jelentette ki a kormányszóvivő a szerdai kormányinfó alkalmával Tarr Zoltán lebukására célozva. További részletek derültek ki a közeledő Nemzeti Konzultációról.

Gulyás Gergely megismételte: nemzeti konzultáció indul az adórendszerről. Fotó: Máthé Zoltán

A szerdai kormányinfó kiemelt témája volt az adórendszer

A kormány a múlt heti bejelentésnek megfelelően nemzeti konzultáció indul az adórendszerről - jelentette ki a Miniszterelnökséget vezető miniszter szerdán a Kormányinfó alkalmával.

Gulyás Gergely kiemelte: nagyon fontos közéleti vita az, hogy milyen adórendszerünk legyen, és semmiféleképpen nem engedhető meg olyan álláspont, amely ezeket az elképzeléseket el akarja titkolni, azt hirdetve, hogy a választások után bármit lehet. Ezért fontos tisztázni azt, hogy a magyar választópolgárok támogatják-e továbbra is az alacsony, egykulcsos személyi jövedelemadót, vagy egy többkulcsos adórendszerben gondolkodnak, szintén kulcsfontosságú a családi adókedvezmény megőrzése és fenntartása - mutatott rá.

A kormány szerint a többgyermekes édesanyák és 25 év alatti fiatalok szja-mentessége olyan vívmánya a mai magyar adórendszernek, amelynek fenntartása kiemelkedően fontos, de azt látni, hogy ezzel ellentétes vélemények és elvárások is vannak - jelezte. Hozzátette, a társasági adókulcs Magyarországon szintén egykulcsos és alacsony, ezzel kapcsolatosan is vannak közéleti viták és ellentétes elképzelések. Politikai alakulatoktól, pártoktól pedig, ha brüsszeli megrendelést akarnak teljesíteni, akkor az a vélemény elfogadhatatlan, hogy most ne beszéljünk ezekről, a választás után majd mindent lehet - hangsúlyozta Gulyás Gergely.

Ezzel ellentétes elképzeléseket is képviselnek a magyar közéletben, erről is fontos megkérdezni a magyarok véleményét. A mostani adórendszer megváltoztatása Brüsszel érdeke, ehhez vannak emberei is Magyarországon.

Brüsszel hosszú ideje a mostani adórendszer felszámolását szeretné, és ennek vannak Magyarországon is követői, ezért is fontos ez a vita. Ráadásul a közteherviselés mindenkinek fontos

- mondta Gulyás Gergely a szerdai Kormányinfó alkalmával.