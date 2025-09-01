Kész bohózat: így reagált a tiszások fővárosi képviselője a Tisza-adóra

Balogh Balázst kérdezte Bohár Dániel.
„Megkérdeztem a tiszások fővárosi képviselőjét a Tisza-adóról. Bohózat lett a vége” – írja Bohár Dániel a legfrissebb Facebook-videójához.
A Magyar Péter vezette Tisza Párt fővárosi képviselője, Balogh Balázs szinte menekült a válaszadás elől, s amikor a riporter rákérdezett, hogy miért akar a Tisza többkulcsos adórendszert, Balogh közölte, jelenleg is többkulcsos az adórendszer, mert a 15%-os személyi jövedelemadó mellett létezik egy 0%-os is az anyáknak...
