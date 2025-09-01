RETRO RÁDIÓ

Kész bohózat: így reagált a tiszások fővárosi képviselője a Tisza-adóra

Balogh Balázst kérdezte Bohár Dániel.

Szerző: Metropol
Létrehozva: 2025.09.01. 16:10
Módosítva: 2025.09.01. 17:01
Tisza Párt bohár dániel Tisza-adó balogh balázs

„Megkérdeztem a tiszások fővárosi képviselőjét a Tisza-adóról. Bohózat lett a vége” – írja Bohár Dániel a legfrissebb Facebook-videójához

Magyar Péter, magyarpéter
A Magyar Péter vezette Tisza Párt fővárosi képviselője, Balogh Balázs szinte menekült a válaszadás elől (Fotó: Metropol)

A Magyar Péter vezette Tisza Párt fővárosi képviselője, Balogh Balázs szinte menekült a válaszadás elől, s amikor a riporter rákérdezett, hogy miért akar a Tisza többkulcsos adórendszert, Balogh közölte, jelenleg is többkulcsos az adórendszer, mert a 15%-os személyi jövedelemadó mellett létezik egy 0%-os is az anyáknak...

 

 

